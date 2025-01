Com patrocínio da BB Seguros, “Nossa História com Chico Buarque” inicia temporada em São Paulo

Com patrocínio e incentivo da BB Seguros, o musical “Nossa História com Chico Buarque” inicia temporada, em São Paulo, em 30 de janeiro, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros. A produção é inspirada em canções, álbuns, livros e espetáculos teatrais de um dos maiores artistas brasileiros. Além de compositor, Chico Buarque é referenciado – não só no Brasil – como um dos grandes nomes da literatura contemporânea.

O espetáculo faz parte de uma série de apoios que a companhia realiza todos os anos a projetos culturais relevantes. Nos últimos 12 anos, foram mais de 20,5 milhões de pessoas impactadas por meio de 127 projetos culturais (exposições, espetáculos, orquestras, projetos de música e de leitura) espalhados por todo o Brasil. Só na área teatral, os patrocínios propiciaram experiências a mais de 510 mil pessoas em 17 projetos nos últimos anos.

“Apoiamos espetáculos que incentivam à cultura, porque entendemos que as manifestações artísticas são expressões sociais importantes. Este musical, que conta parte da história do Brasil a partir da visão de um talento singular, muito nos orgulha. Chico Buarque é um artista plural, um ícone da música popular brasileira e um nome muito respeitado na literatura contemporânea. Estamos animados com mais esta parceria cultural!”, afirma Amauri Vasconcelos, presidente da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

Idealizado e produzido por Andréa Alves, da Sarau Cultura Brasileira, o musical é dirigido por Rafael Gomes, que divide a criação da dramaturgia com Vinícius Calderoni. No palco, a encenação contempla três momentos distintos da história brasileira: 1968, 1989 e 2022, datas fundamentais para se contar a recente história política e social brasileira. O ponto de partida é o período da Ditadura Militar, passando pela redemocratização até a fase da pandemia de Covid, momentos difíceis – social e politicamente – para os brasileiros.

Há referências a mais de 50 canções e trechos de composições de Chico Buarque, que se misturam aos diálogos cênicos e aos novos arranjos para cada obra. A direção musical é assinada por Alfredo Del-Penho.

Entre as músicas selecionadas, estão clássicos como ‘Construção’, ‘O Que Será’, os hits radiofônicos ‘A Banda’, ‘Olhos nos Olhos’, obras compostas para outras peças (‘Tatuagem’, ‘Roda Viva’, ‘A História de Lily Braun’), além de criações mais recentes.

O elenco é composto por Laila Garin, Heloisa Jorge, Artur Volpi, Felipe Frazão, Francisco Salgado, Larissa Nunes, Luísa Vianna e Odilon Esteves, com participações especiais de Soraya Ravenle e Ju Colombo. A banda é formada pelos músicos Alfredo Del Penho, Aline Falcão, Diego Zangado, Dirceu Leite e Ingrid Cavalcanti.



SERVIÇO



Nossa História com Chico Buarque

De 30 de janeiro a 28 de fevereiro | quinta a sábado, 20h e domingos 18h

Sessões extras:

22 de fevereiro (sábado), às 15h

26 de fevereiro (quarta), às 20h

Duração: 150 minutos

Local: Teatro Paulo Autran (Sesc Pinheiros)

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia) e R$ 21 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h.