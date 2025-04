Solidus Administradora e Nordeste Saúde firmam parceria

No dia 25 de março, a Solidus Administradora e a Nordeste Saúde oficializaram nova parceria para a comercialização dos produtos PME Administrado e Coletivo por Adesão da operadora. O evento de lançamento ocorreu no Hotel Intercity, em Salvador/BA, e contou com a presença de cerca de 120 corretores da capital baiana e região metropolitana.

A cerimônia foi prestigiada por executivos da Solidus e da Nordeste Saúde, incluindo Mário Mendonça, diretor Comercial da administradora de benefícios; Ricardo Muricy, CEO da operadora; Luiz Bertone, diretor Comercial; Paulo Thiago, coordenador de Vendas; além de Ulisses Brito, Eduardo Souza e Douglas Mota, parceiros da E4 Soluções.

Durante o evento, os participantes foram recepcionados com um café da manhã e, na sequência, acompanharam a apresentação conduzida por Mendonça.

“Essa parceria entre a Solidus e a Nordeste Saúde representa uma grande oportunidade para os corretores da região. Estamos trazendo produtos diferenciados e competitivos, que atendem às necessidades do mercado local e proporcionam excelentes condições aos nossos parceiros de vendas”, afirmou o executivo. A operadora faz parte do Grupo Santa Helena e atua há mais 25 anos no mercado de saúde suplementar.

Os produtos PME Administrado serão comercializados em Salvador e região metropolitana da capital. Já o produto Coletivo por Adesão, estará disponível nas cidades de Camaçari e Dias d’Ávila, por meio da unidade própria de assistência primária, em particular com o novo produto Adesão QualiPex.

Após a apresentação, os executivos da E4 Soluções subiram ao palco para complementar as informações sobre a parceria. Como parte da programação, os participantes ainda realizaram um tour pelas unidades do Grupo Santa Helena, conhecendo de perto a estrutura da unidade Salvador Prime, com mais de mil metros quadrados dedicados ao atendimento médico e à saúde do grupo.

No tour, os corretores foram recebidos por médicos e enfermeiras, que explicaram o funcionamento da unidade e o conceito de atenção primária adotado pela operadora. Eles puderam conhecer as instalações, os serviços médicos disponíveis e os atendimentos eletivos oferecidos.

Ao final do evento, os corretores receberam kits de venda e já saíram com programações definidas para campanhas de incentivo, blitz comerciais e demais ações estratégicas em Salvador e Camaçari. “A parceria entre Solidus e Nordeste Saúde promete fortalecer ainda mais o mercado de planos de saúde na região, oferecendo soluções acessíveis e de qualidade para empresas e profissionais”, finalizou o diretor Comercial da Solidus, Mário Mendonça.