Bradesco Vida e Previdência amplia ofertas do seguro viagem

A Bradesco Vida e Previdência acaba de reformular a sua oferta de seguro viagem. Uma das novidades é a ampliação da idade do viajante até 99 anos. Segundo dados mais recentes do Ministério do Turismo, o público 60+ já é responsável por 15% das viagens nacionais e 10% das internacionais.

“As mudanças acompanham a análise permanente das necessidades dos clientes. Assim, continuamos a oferecer segurança, planejamento e um processo ágil de contratação e utilização do produto. Um seguro viagem adequado cria uma rede de segurança financeira para imprevistos, além de proporcionar tranquilidade,” destaca Bernardo Castello, diretor de seguros de pessoas da Bradesco Vida e Previdência.

Entre as novidades, a partir de agora, o produto contará com novos capitais segurados por despesas odontológicas e médicas hospitalares devido a práticas esportivas. Além disso, já oferece uma cobertura abrangente, incluindo cancelamento de viagem, perda ou extravio de bagagem, invalidez permanente total ou parcial por acidente, morte em viagem, morte acidental, traslado de corpo, traslado médico e regresso sanitário. Entre as assistências disponíveis, hospedagem PET e localização de bagagem.

Escolha Certa

Pelo segundo ano consecutivo, o Seguro Viagem da Bradesco Vida e Previdência recebeu o selo ‘Melhor do Teste’, da Proteste, representando o aval de especialistas que seguem metodologias globais de qualidade.

Prêmios em dinheiro

Em parceria com a Bradesco Capitalização, a Bradesco Vida e Previdência apresenta mais uma novidade: cada segurado receberá um número da sorte por apólice emitida e concorrerá a quatro sorteios mensais pela Loteria Federal. Esse valor poderá ajudar com parte do custo da viagem. Ao final, haverá um sorteio especial de R$ 30 mil, aberto a todos que aderirem ao produto durante o período de vigência da campanha.