Ardonagh compra a corretora suíça SRB

Fundada em 1980, a SRB concentra suas atividades em clientes corporativos, principalmente no setor industrial. A empresa conta com uma equipe experiente com profundo conhecimento técnico, dispondo de uma área especializada em Engenharia de Risco.

A equipe de administração da SRB continuará a liderar a empresa, que emprega cerca de 30 colaboradores em escritórios na Suíça e em Liechtenstein, e administra uma carteira de prêmios avaliado em aproximadamente 120 milhões de euros.

A corretora tem uma relação de longa data e operará como parte do MDS Group, a plataforma da Ardonagh para a América Latina e o resto do mundo. A SRB é parceira da Brokerslink, a rede global de gerenciamento de riscos e corretagem fundada pela MDS, desde 2007. O CEO da SRB, Edoardo Leusciatti, faz parte da diretoria da Brokerslink.

Comentando em nome da Ardonagh, o CEO do Grupo MDS, José Manuel Fonseca, relata: “Estou muito feliz em receber a equipe da SRB na família Ardonagh. A experiência e os conhecimentos deles reforçam a nossa parceria de longa data e a nossa capacidade de nos destacarmos nesse setor estrategicamente importante. Ao aprofundar nossas capacidades coletivas e capacitar ainda mais nossas equipes em nossas localizações geográficas, elevaremos nosso serviço aos clientes.”

Edoardo Leusciatti, “A entrada no Grupo Ardonagh, juntamente com nossos parceiros de longa data, a MDS, expandirá nossa presença no mercado local e internacional. Isso proporciona ganhos significativos em escala e acesso a importantes recursos tecnológicos e especializados, o que fortalece nossa proposta para o cliente. Este é um novo e empolgante capítulo para todos nós”.