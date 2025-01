Daycoval Seguros estabelece metas de inclusão para o futuro

Contando com 149 colaboradores, a Daycoval Seguros vem promovendo um programa de inclusão e diversidade em suas práticas de recursos humanos, que prioriza, principalmente, a contratação, qualificação e ascensão do público feminino.

“Em um mercado predominantemente masculino, percebemos que as mulheres eram silenciadas ou questionadas sobre suas competências e qualificações e, mediante esse cenário, entendemos que o público feminino era o que precisava de apoio”, analisa Rosana Vaiano , Diretora de Transformação Organizacional da Daycoval Seguros.

“Dessa forma, investimos no desenvolvimento feminino para que esse público possa atingir cargos de liderança”, acrescenta Rosana, ressaltando a importância da resolução 666 da Superintendência de Seguros Privados (Susep), sobre os requisitos das práticas ESG a serem observados pelas sociedades seguradoras, e a adesão ao Pacto Global da ONU dentro do processo de inclusão e diversidade adotado pela empresa.

“Com esses compromissos, revisamos nossos objetivos e metas em relação à responsabilidade social, que inclui gênero e diversidade, assim como reforçamos nossa atenção aos procedimentos ambientais e de governança para uma adequação eficaz em curto prazo”, conclui a executiva.

Vale destacar que a Daycoval Seguros conta com uma vice-presidente, Renata Oliver, executiva que é referência no mercado de seguros de infraestrutura e grandes riscos, assim como na defesa da valorização e inclusão profissional como vetores de inovação e incremento de negócios no universo empresarial. Com esses valores, a Daycoval já adota uma série de iniciativas que visam ampliar a diversidade e equidade entre seus colaboradores.

Reforçando esse propósito para sua estratégia de Recursos Humanos, a Daycoval Seguros estipulou metas ousadas que incluem 35% de mulheres em cargos de alta liderança até 2026, 50% de mulheres em cargos de alta liderança até 2030 e 50% de mulheres em cargos de média liderança até 2026. No quesito Étnico-Racial, a empresa almeja atingir 30% de pessoas negras em cargos de liderança até 2026 e, em relação à comunidade LGBTI+, 15% de pessoas em toda a companhia até 2026 e 35% até 2030. Para o público 50+, a Daycoval estima uma composição de 20% em toda a companhia até 2026 e 35% até 2030. Até 2026, o planejamento também adotou um compromisso de contar com 4% de pessoas com deficiência no quadro de pessoas colaboradoras da Daycoval Seguros.

A Daycoval Seguros também promoveu mudanças em seus programas de recursos humanos para implantar uma série de iniciativas que visam posicionar e ampliar a diversidade de gênero, étnica, ambiental e social, como a criação do programa de job rotation e boas práticas ESG, entre outras ações. Em 2025, ainda no primeiro semestre, a companhia publicará o seu primeiro relatório de Sustentabilidade, que inclui os objetivos e conquistas em relação às suas práticas ambientais, sociais e de governança.