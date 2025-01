Millennials buscam seguro de vida mais cedo do que a geração X

A geração Millennial está mais consciente sobre a importância de planejar o futuro. É o que mostra um levantamento da Prudential do Brasil que mostra mulheres e homens com idades entre 28 e 43 anos com um comportamento mais interessado em relação à contratação de seguro de vida se comparado à geração X, nascidos entre 1965 e 1980.

A companhia observou um crescimento de produtos contratados para serem usados em vida, como coberturas para doenças graves e diária hospitalar, que auxiliam as pessoas a manterem a renda diante de imprevistos. O número de novos clientes da geração Milennial, de 14 a 39 anos, é quase três vezes maior do que o registrado entre os segurados da geração X.

“Temos evoluído de forma assertiva o nosso portfólio de produtos e serviços oferecendo soluções de proteção cada vez mais alinhadas às necessidades de nossos clientes para serem usadas ao longo da vida. Queremos acompanhar a evolução dos nossos segurados e chegar a mais consumidores, contribuindo para essa conscientização em cada geração. E não apenas com produtos, mas também com serviços, como telemedicina e o Fully, um ecossistema de bem-estar com foco na saúde física, mental e financeira. Nossa missão é proteger famílias financeiramente e ajudar os nossos clientes a viverem mais e melhor”, explica o vice-presidente de Parcerias Comerciais da Prudential do Brasil, Carlos Cortez.