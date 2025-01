Prévia operacional da Rodobens mostra crescimento em 2024

A Rodobens acaba de divulgar a prévia dos resultados operacionais, com números que confirmam a trajetória de crescimento da companhia. No acumulado de 2024 foram R$17,8 bilhões em negócios gerados, alcançando um crescimento de 9,3% no comparativo com o ano anterior. Entre os destaques está a retomada no volume de vendas do varejo automotivo, que atingiu a marca de 24,9 mil unidades vendidas no período (+ 14,6% vs. 2023). No recorte do varejo automotivo, a companhia superou R$ 8,2 bilhões em Negócios Gerados, o que representa um avanço de 19,8% ante performance do ano anterior.

“Fechamos 2024 com números que afirmam o quanto mantemos a solidez de nossos negócios, ancorados em uma governança forte e estratégias eficientes para fazer frente a um cenário ainda marcado por diversos desafios, especialmente em nosso setor”, destaca Bruno Costa, Diretor de Planejamento e Relacionamento com Investidor.

A divisão de Serviços Financeiros da companhia gerou R$ 2,9 bilhões de negócios no 4T24, crescendo 6,7% no trimestre e com um total acumulado no ano de R$ 9,6 bilhões (+1,6% vs 2023). Contribuiu para esses indicadores o consórcio, que cresceu 9,8% em negócios gerados no 4T24 (vs. 4T23), e encerrou o acumulado do ano ultrapassando a marca de R$ 7,1 bilhões em créditos de cotas vendidas (+0,5% vs. 2023). Neste último indicador vale observar que, ainda que o crescimento tenha sido menor, as medidas implementadas ao longo do ano para favorecer a qualidade da originação de negócios nesse produto, contribuíram para um aumento de 24,6% (R$ 4,6 bilhões, líquido de cancelamentos) na geração de vendas em 2024, ante 2023.

A prévia operacional ainda revela outros destaques como o crescimento da operação de seguros, que ultrapassou os R$ 700 milhões em prêmios líquidos originados em 2024. O número é resultado da ampliação do portfólio de produtos da companhia, da diversificação de seus canais de venda e da consolidação de seus negócios, como aconteceu com a consultoria de benefícios Partner, adquirida em 2023.

A carteira de crédito da Rodobens fechou em R$ 18,7 bilhões no acumulado do ano, o que representa um avanço de 8,1% comparado ao ano anterior. Somente a componente do consórcio apresentou crescimento de 12,2% no período. Já as receitas futuras contratadas de consórcio e de seguro prestamista somadas cresceram 10,8%, alcançando R$ 3,2 bilhões e trazendo ainda mais resiliência para os resultados futuros da companhia.

A prévia operacional da Rodobens S.A traz informações preliminares e sujeitas a revisão. Em 20 de março, a companhia divulgará as demonstrações financeiras auditadas referentes ao quarto trimestre e consolidado de 2024.

LM