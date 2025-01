O mercado de seguros está em constante transformação e para discutir os caminhos e estratégias do setor, o programa convida Boris Ber, presidente do Sincor-SP e corretor de seguros. No novo episódio do RodaCast, videocast da AXA no Brasil gravado na maior roda-gigante da América Latina, Boris compartilha sua visão sobre como o aprendizado contínuo e uma abordagem estratégica são importantes para se destacar no segmento.

Durante a conversa, Boris explora temas como a importância de entender os produtos oferecidos e a necessidade de se manter atualizado para acompanhar as mudanças do mercado. “Estudem. Leiam bastante. Talvez esse seja o melhor conselho: você tem que se manter atualizado. Os médicos vão a congressos, leem artigos. O setor tem uma imprensa especializada muito boa e entidades que oferecem cursos com diversas informações de qualidade. Dedique parte do seu tempo, antes do soninho vir, para entender o que está acontecendo”, reforça Boris.

O episódio também traz dicas práticas para corretores, como a importância de se antecipar às demandas dos clientes e aproveitar momentos estratégicos para oferecer soluções que atendam às suas necessidades, desde seguros de automóveis até apólices de vida e saúde. “Se você não oferecer, você não vende. Você tem que estar perto, não pode ser aquele corretor que aparece uma vez por ano. Acompanhe as mudanças na vida do seu segurado e ofereça soluções no momento certo”, finaliza.

LM