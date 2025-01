As seguradoras brasileiras contrataram R$ 22,3 bilhões em resseguros nos dez primeiros meses de 2024. Alta de 5% em relação ao mesmo período de 2023. Só em outubro do ano passado, último mês analisado pelo Boletim IRB + Mercado, o mercado segurador repassou R$ 2,5 bilhões em prêmios para as resseguradoras, um avanço de 20,9% na comparação anual. O crescimento indica, de forma simplificada, que as seguradoras estão contratando mais proteção para as suas carteiras.

A análise considera os dados mais recentes divulgados pela Susep, indica ainda que as seguradoras arrecadaram R$ 18,6 bilhões em prêmios emitidos em outubro de 2024, variação positiva de 16%. Embora todos os segmentos tenham registrado crescimento mensal, tanto Crédito e Garantia quanto Danos e Responsabilidades se destacaram na comparação com o mesmo mês de 2023: +30,4% e +29,2%, respectivamente. No acumulado de 2024, o montante arrecadado chegou a R$ 172,1 bilhões (+10,6%). O segmento Rural foi o único com leve retração, considerando o período de janeiro a outubro: -0,2%.

Indicador que avalia o desempenho operacional das seguradoras, a taxa de sinistralidade declinou 1,7 ponto percentual (p.p.) fechando em 38,5% em outubro. Na soma dos dez primeiros meses de 2024, ficou em 42,8%, alta de 0,7 p.p.

O Boletim IRB+Mercado mostra também que as empresas de seguros do Brasil tiveram lucro líquido de R$ 3,3 bilhões em outubro, aumento de 8,8%. Já no acumulado, houve leve recuo de 0,2%, somando R$ 30,3 bilhões.

Crédito e Garantia registra maior alta de outubro

O segmento Vida, responsável por 35,1% do total de apólices emitidas de janeiro a outubro, encerrou o décimo mês com faturamento de R$ 6,5 bilhões, avanço de 13,9% em relação ao mesmo mês de 2023. O crescimento foi impulsionado pelo seguro Prestamista Coletivo com alta de 27,4%. A sinistralidade, em outubro, alcançou 26,7% (-1,4p.p.).

Automóveis arrecadou o equivalente a R$ 5 bilhões, em outubro, uma alta de 9,2% ante o mesmo período de 2023. O índice de sinistralidade mensal aumentou 4,6 p.p., passando de 55,8%, em outubro de 2023 para 60,4%. Já Danos e Responsabilidades emitiu R$ 3,4 bilhões em prêmios, crescimento de 29,2% ante outubro de 2023. Foi a segunda maior alta entre os segmentos. A sinistralidade registrada em outubro recuou 5,5 p.p, fechando em 33,4%.

Individual contra Danos teve arrecadação mensal de R$ 1,5 bilhão, variação positiva de 12,7%, em decorrência, sobretudo, da boa performance do seguro Compreensivo Empresarial, cujo faturamento foi 17,9% superior. A taxa de sinistralidade do mês ficou em 36,6% .

O faturamento do segmento Rural, em outubro, foi de R$ 1,5 bilhão, crescimento de 20% em relação ao mesmo mês de 2023. O bom resultado não impediu que, no acumulado de janeiro a outubro, fosse registrada retração de 0,2%. Já a sinistralidade recuou 9,9 p.p., ficando em 19,4% em outubro. É o menor índice alcançado para este mês desde o início da série histórica em 2014.

Por fim, Crédito e Garantia faturou R$ 639 milhões, em outubro, avanço de 30,4% em relação ao apurado um ano antes. O resultado, o melhor entre todos os segmentos, indica recuperação após variação negativa de 22,6% em setembro. A sinistralidade de outubro fechou em 24,7% .