A importância do seguro viagem em trajetos curtos e de carro

As viagens de curta distância, especialmente realizadas de carro, têm ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros, triplicando em popularidade nos últimos cinco anos. Maurício Amaral, CEO da Universal Assistance no Brasil diz que seguro viagem vai além da cobertura para situações de longa distância e de avião. “Ele é essencial também em viagens locais, oferecendo segurança e tranquilidade para lidar com imprevistos, por menores que pareçam. No caso de viagens nacionais, a cobertura é válida em uma distância igual ou superior da 50km a partir do domicílio do segurado”.

Dados do Ministério do Turismo mostraram que no primeiro semestre de 2024 cerca 74% dos entrevistados pretendiam fazer pelo menos uma viagem de carro para destinos nacionais. Essa tendência reflete a busca por praticidade, economia e flexibilidade. Mesmo em percursos menores, o seguro viagem permanece indispensável, garantindo tranquilidade e proteção em casos de imprevistos, como problemas médicos ou incidentes no trajeto.

Proteção que vai além da estrada

No caso da Universal Assistance, o seguro viagem abrange não apenas emergências médicas e odontológicas, mas também assistência em caso de acidentes no percurso. Essas coberturas são especialmente relevantes no fim do ano, quando o aumento do fluxo nas estradas pode trazer contratempos inesperados.

Maurício Amaral reforça que “um simples deslocamento pode acarretar riscos, como acidentes leves ou problemas de urgência e emergência de saúde. Contar com o suporte de um seguro adequado elimina preocupações e permite ao viajante focar no que realmente importa: desfrutar o momento”.

Destaques do seguro para viagens curtas

Mesmo em deslocamentos menores, o seguro viagem inclui benefícios como: