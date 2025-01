FF Seguros planeja expandir distribuição de seguros do agro

A FF Seguros está validando a expansão da plataforma digital FF Place, que é um ambiente personalizado e automatizado capaz de gerar apólices em cerca de um minuto. A plataforma já opera em outros segmentos da seguradora e será aplicada nas contratações do seguro Patrimonial Rural e Penhor Rural em 2025.

A seguradora está investindo na área de subscrição para aprimorar os processos de análises de propostas. O objetivo é apoiar o produtor no planejamento de safra de soja e milho 2025/26, visando garantir que a contratação do seguro agrícola ocorra no momento ideal, durante a fase de financiamento de custeio, a partir de abril de 2025.

“O plantio só costuma começar em outubro, mas é fundamental que o produtor não tome decisões tardias nem seja impactado por movimentos especulativos de mercado. Recomendamos que o agricultor programe as compras de insumos e invista na proteção da lavoura com antecedência”, orienta Guilherme Frezzarin, head de agronegócios da seguradora FF Seguros.

Além disso, há outras tecnologias aplicadas pela seguradora que facilitam a rotina e o atendimento aos clientes. “Temos ferramentas de sensoriamento remoto, previsão do clima e coleta de vários dados para a avaliação das áreas e registro de histórico de sinistros e outros problemas. As tecnologias nos ajudam nos cálculos de riscos para que possamos oferecer produtos mais assertivos e competitivos, de acordo com as reais necessidades dos produtores”, explica Frezzarin.

A FF também está planejando promover rodadas de conversas com cooperativas e instituições bancárias. De acordo com Diego Caputo, gerente comercial de cooperativas da FF Seguros, o objetivo é fortalecer parcerias, promover treinamentos de corretores especialistas no atendimento do agronegócio para aumentar aderência dos produtos.

“Conhecemos muito bem a rotina do agricultor, a janela de plantio e colheita e as necessidades de mitigação de riscos e proteção da lavoura em cada momento da safra. Nossa meta para 2025 é continuar aprimorando os nossos produtos e capilarizar a distribuição para que a FF esteja cada vez mais presente no campo em regiões estratégicas para produção nacional de grãos”, afirma Caputo.

Diego Caputo, gerente comercial de cooperativas da FF Seguros

Perspectivas de safra

O ano de 2024 foi marcado por desafios climáticos e algumas regiões tiveram problemas e perdas durante a safrinha de milho. No entanto, segundo a análise geral da seguradora, considera-se que a safra brasileira de grãos 2023/24 teve uma boa performance.

Até o momento, a perspectiva para 2025 indica que o ano poderá registrar um período de neutralidade climática ou pode ocorrer a incidência do fenômeno La Niña de baixa intensidade, o que seria um panorama favorável para os cultivos agrícolas. No entanto, ainda que a previsão inicial seja otimista, é fundamental proteger as plantações por meio da contratação de um seguro agrícola.

Para apoiar os produtores, a FF Seguros vai oferecer novas condições comerciais e atendimento de excelência, principalmente para clientes que priorizam a agricultura sustentável. “Produtores que investem em boas práticas agrícolas terão condições diferenciadas para contratar o seguro. Nós pretendemos valorizar quem faz o melhor manejo na propriedade”, revela Frezzarin.

Outro destaque previsto para 2025 envolve questões de políticas públicas. Segundo o head de agronegócio, são esperadas mudanças no Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária) que podem limitar o acesso ao programa, impactando o mercado de seguros tradicional. “Acredito que haverá uma adaptação das seguradoras para absorver diferentes demandas de seguro privado em 2025. De modo geral, o setor deseja mais investimentos e melhorias no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR)”, diz Frezzarin.