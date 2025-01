Assistências emergenciais crescem 17% em cidades turísticas

A seguradora Mapfre, em parceria com sua unidade de assistências 24 horas, Mawdy, encerrou a operação especial de fim de ano com um aumento de 17% nos atendimentos de assistências emergenciais nas 32 cidades mapeadas como as de maior demanda sazonal. Batizada de ‘Plano Intensivo de Verão’, a iniciativa priorizou destinos como Florianópolis e regiões do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, atendendo ao aumento de chamados durante o período de festas e férias escolares.

Um dos grandes destaques deste ano foi a consolidação do uso intensivo das plataformas digitais. Entre os consumidores que acionaram a Mawdy para assistências, 39% utilizaram o aplicativo, o portal do cliente ou o WhatsApp, o que demonstra a crescente preferência dos segurados por essas ferramentas. Além disso, o gerenciamento de demandas junto aos prestadores foi realizado, em sua maioria, por canais digitais (90%), enquanto apenas 10% foram efetivadas por chamadas telefônicas.

Os dias de maior movimento foram 23 e 26 de dezembro, além de 2, 3 e 6 de janeiro, com um pico de solicitações logo no retorno das atividades após o feriado. Pane mecânica e elétrica representaram 77% dos chamados, enquanto colisões de veículos ficaram com 20%. Entre as ocorrências mais frequentes destacaram-se superaquecimentos, problemas no motor, troca de pneus e perda de chaves. Já os serviços mais acionados foram guincho (66%), socorro mecânico (19%) e chaveiro (2%).

“Nossos esforços foram voltados para oferecer rapidez e eficiência no atendimento, especialmente em momentos críticos para os clientes. A integração dos canais digitais ao atendimento tradicional permitiu simplificar processos e melhorar a experiência dos nossos segurados”, destacou Roberto de Antoni, diretor de operações da Mapfre

Fabiano Sardá, diretor-geral da Mawdy, também celebrou os resultados da operação. “O alto índice de atendimentos digitais reflete a transformação no comportamento dos clientes e a eficácia dos nossos investimentos em tecnologia e inovação”, comentou o executivo.