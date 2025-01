Porto Seguro lança cobertura de diárias por internação hospitalar

A partir de agora, o seguro de vida “Vida do Seu Jeito”, da Porto Seguro, oferece a opção de cobertura de diárias por internação hospitalar por doença ou acidente. A nova cobertura amplia as opções de contratação para incluir internações por doença e acidente, com limite de até 200 diárias. Conta ainda com franquia reduzida, sendo de 4 dias para doenças e apenas 1 dia para acidentes; e carência de 90 dias para doenças e ausência de carência para acidentes.

Como diferencial, há o pagamento em dobro para internações realizadas em UTI. Além disso, a cobertura não estabelece limite de idade para saída, garantindo proteção prolongada e adaptada às necessidades dos segurados.

O seguro de vida “Vida do Seu Jeito” é flexível ao permitir que os clientes escolham coberturas e valores de capital segurado, entre R$ 30 mil a R$ 10 milhões. Além disso, a cobertura já existente passou por ajustes com o limite de diárias ampliado de 180 para 200 e pagamento em dobro para internações em UTI.