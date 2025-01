IA é prioridade de investimento para 81% dos CEOs de seguros

Levantamento da consultoria KPMG aponta que 81% dos CEOs consideram a inteligência artificial generativa como prioridade de investimento e a utilizam para ajudar a acelerar a análise de dados. Já 54% dizem estar preparados para um ataque cibernético e 43% acreditam que as estratégias de defesa acompanham os avanços digitais. Esses resultados estão registrados no estudo “KPMG 2024 CEO Outlook: Insurance”, que contou com a participação de 120 executivos globais de 11 países.

Nesta edição, outras constatações observadas no estudo são as seguintes: 93% dos CEOs esperam aumentar o tamanho da força de trabalho nos próximos três anos; 73% deles disseram estar confiantes em relação às perspectivas de crescimento das empresas; 63% dos executivos continuam a ser o foco para muitas companhias de seguro e 62% afirmam que a falta de talentos pode impactar negativamente no crescimento da empresa nos próximos três anos.

“Os CEOs do setor de seguros estão confiantes de que serão capazes de expandir os negócios, tanto em termos de lucros quanto de número de funcionários e as organizações estão investindo no impulsionamento do crescimento almejado. Os executivos, também, estão focados na aceleração da transformação digital e no aumento da produtividade. E, ao mesmo tempo, eles reconhecem a necessidade de contratar novos talentos à organização e de aderir tecnologias, especialmente, a inteligência artificial generativa”, explica o sócio de gerenciamento de riscos financeiros e de serviços atuariais da KPMG no Brasil, Joel Garcia.

O conteúdo evidenciou ainda que as seguradoras estão otimistas quanto às ações de combate às mudanças climáticas. As opiniões recolhidas foram as seguintes: 63% informaram estar confiantes em zerar as emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2030; 54% identificaram que as expectativas em relação aos fatores sociais, ambientais e de governança (da sigla em inglês, ESG) mudam mais rápido do que eles conseguem acompanhar.

“Os empresários estão lidando com um conjunto complexo de pressões e desafios, entre eles, o de sustentabilidade, que requer decisões ousadas e ações concretas. As providências tomadas hoje ajudarão a moldar a empresa no futuro”, conclui.

O link completo para o levantamento da KPMG é o seguinte: KPMG 2024 Insurance CEO Outlook