Insurtech Brasil 2025: setor aposta em IA e escuta do cliente

EXCLUSIVO – Durante o painel “Tendências e Inovações na Voz das Lideranças do Mercado”, no Insurtech Brasil 2025, representantes da Porto e TransUnion destacaram como a inteligência artificial e a escuta ativa do cliente vêm guiando os próximos passos da inovação no setor de seguros, com foco em eficiência, combate à fraude e valorização do corretor.

“Foi um ano em que fizemos acontecer”, resumiu Luiz Arruda, vice-presidente Comercial e de Marketing da Porto Seguro, durante o painel “Tendências e Inovações na Voz das Lideranças do Mercado”, realizado no Insurtech Brasil 2025. Ao lado de Roberto Ciccone, VP Comercial & CRO da TransUnion, e José Prado, CEO do Insurtech Brasil, o executivo destacou os avanços conquistados com a verticalização de processos e a adoção de inteligência artificial generativa para melhorar a jornada de corretores e consumidores. “Estamos oferecendo o melhor caminho ao entender as dores primárias dos nossos clientes”, disse.

Roberto Ciccone trouxe a perspectiva da TransUnion, com foco no combate a fraudes por meio de automação, motores de decisão e análise comportamental baseada em dados. Segundo ele, o uso da tecnologia precisa estar atrelado à escuta ativa do cliente e ao reforço da experiência. “O casamento do corretor com a tecnologia é perfeito para aprimorar o olhar sobre o cliente. E estamos colocando a IA para analisar cada vez mais as fraudes, porque esse é um pilar estratégico para o setor”, afirmou.

Por fim, Arruda reforçou que o futuro passa pela capacitação do corretor e pela ampliação dos canais digitais. “O serviço só nasce se houver uma dor real a ser resolvida, e é isso que nos move”, completou. Ciccone, por sua vez, avaliou que os próximos cinco anos exigirão inovação pragmática e maior penetração de seguros em públicos ainda desassistidos. Para ele, a atuação próxima dos reguladores — como defendido por Alessandro Octaviani na abertura do evento — também será essencial. “Ter o regulador do nosso lado torna tudo mais fácil”, concluiu.

Nicholas Godoy, de São Paulo