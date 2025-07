Bradesco Saúde e idwall ampliam acessibilidade digital

A Bradesco Saúde implementou uma nova funcionalidade em seus aplicativos que amplia a acessibilidade para pessoas com deficiência visual no processo de solicitação de reembolso. A tecnologia, desenvolvida pela idwall, utiliza reconhecimento facial com orientação sonora para guiar os usuários durante a captura da imagem, promovendo mais autonomia e segurança na jornada digital.

Pioneira entre as operadoras de saúde na aplicação de biometria facial em processos de reembolso, a Bradesco Saúde dá um passo adicional ao oferecer, agora, uma experiência mais inclusiva. Com a atualização, usuários cegos ou com baixa visão recebem instruções em áudio sobre o posicionamento e distância ideais do rosto, além de feedback por voz sobre o andamento da validação.

A nova solução atende ao nível A das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) e foi testada com usuários com deficiência visual durante o desenvolvimento. “Investimos constantemente em inovação, com foco na experiência do beneficiário. Esta ampliação é um avanço em acessibilidade e inclusão”, afirma Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.

A tecnologia é integrada aos aplicativos da Bradesco Saúde e Bradesco Seguros e reforça a prevenção a fraudes em reembolsos. Desde 2023, o processo inclui validações biométricas e documentais por meio da tecnologia da idwall, contribuindo para a integridade do sistema de saúde suplementar.

“Aproximadamente 7 milhões de brasileiros têm deficiência visual. Desenvolver soluções acessíveis é nosso compromisso”, destaca Paulo Ando, CPO da idwall.

Segundo Felipe Gunha, gerente sênior da Bradesco Seguros, a acessibilidade é prioridade nos canais digitais do grupo. “Essa solução garante segurança e inclusão em uma jornada sensível. Estamos preparados para expandi-la para outras áreas da seguradora”, explica.

A funcionalidade está disponível para todos os beneficiários nos apps da Bradesco Saúde e Bradesco Seguros. Na primeira solicitação de reembolso, é feita a verificação documental e biométrica. A partir do segundo pedido, basta o envio de uma selfie, sem necessidade de repetir etapas anteriores.

