Ezze Seguros lança aviso de sinistro digital com IA via WhatsApp

A Ezze Seguros passou a disponibilizar, a partir de julho, uma nova ferramenta digital para o registro de sinistros no seguro automóvel. O processo pode agora ser realizado diretamente pelos canais WhatsApp e ChatWeb, com apoio de inteligência artificial e sem necessidade de login. A iniciativa busca reduzir etapas operacionais e oferecer mais autonomia aos segurados e corretores parceiros, por meio de uma jornada simplificada, disponível 24 horas por dia.

A funcionalidade permite a notificação de até 18 tipos distintos de ocorrências, como colisões, alagamentos e incêndios. O sistema conduz o usuário por meio de uma assistente virtual, que coleta os dados necessários e oferece apoio na seleção de oficinas credenciadas. Segundo a companhia, o tempo estimado para conclusão do processo é inferior a 10 minutos.

De acordo com Samantha Sampaio, diretora de Estratégia Comercial e Transformação Digital da Ezze Seguros, a proposta é adaptar os serviços à crescente demanda por soluções digitais com respostas mais rápidas. “A ferramenta foi pensada para eliminar burocracias no primeiro momento após um sinistro, quando o cliente precisa de agilidade. O corretor também passa a contar com uma alternativa prática para apoiar seus segurados sem depender de contato telefônico”, afirma.

A nova tecnologia é baseada em fluxos de atendimento automatizados e aprendizado de máquina, integrando-se a uma estratégia mais ampla de digitalização dos processos internos da seguradora. A Eliz, assistente virtual responsável por guiar os usuários na ferramenta, também emite o número do sinistro imediatamente após a conclusão do registro.

Embora a nova funcionalidade seja voltada à autogestão por canais digitais, a Ezze mantém a disponibilidade de canais tradicionais, como atendimento telefônico 24 horas, para segurados que prefiram o modelo convencional.

Segundo o CEO da companhia, Richard Vinhosa, a automatização completa do aviso de sinistro representa não apenas uma evolução no relacionamento com o segurado, mas também um reforço à proposta de valor junto aos corretores. “Ao simplificar essa etapa, buscamos apoiar os parceiros comerciais na fidelização de seus clientes, oferecendo uma jornada menos complexa e mais condizente com os hábitos digitais atuais”, pontua.

A companhia reforça que a solução está em constante monitoramento para aprimoramento, com base em indicadores de satisfação e tempo médio de resposta. O investimento em tecnologias como essa, segundo a seguradora, integra um conjunto de iniciativas voltadas à ampliação da eficiência operacional e à redução de custos administrativos, ao mesmo tempo em que responde à demanda crescente por conveniência nos serviços financeiros e securitários.

N.G.