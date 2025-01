Charles Taylor anuncia novo diretor geral no Brasil

Cesar Augusto de Aragão Alves é o novo diretor geral do Brasil da Charles Taylor, especializada em serviços e soluções profissionais para o mercado de seguros. O executivo tem mais de 34 anos de experiência no mercado de seguros e um forte foco em sinistros. Desses 34 anos, 18 anos foram em seguradoras, 9 anos em reguladoras de sinistros e 7 anos em corretoras.

Chris Schaffer, Diretor Executivo da Claims Solutions Americas, destacou que a chegada de Cesar confirma o fortalecimento da presença na América Latina, e no Brasil em particular. “A experiência de Cesar, combinada com nossas capacidades internacionais, garantirá que ofereçamos um suporte excepcional aos clientes que operam em uma das regiões mais dinâmicas do mundo.”

Cesar Alves, Diretor da Charles Taylor no Brasil disse estar satisfeito em assumir a nova posição para reforçar os serviços da Charles Taylor no Brasil e na região. “A América Latina é uma parte do mundo dinâmica e em rápido desenvolvimento, e estou ansioso para apoiar nossos clientes com a experiência e as soluções de que precisam para suas reivindicações mais complexas”.