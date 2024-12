Tokio Marine patrocina Encontro Nacional da Absolar 2024

Em um movimento pioneiro no mercado segurador e em apoio a práticas sustentáveis e energias renováveis no Brasil, a Tokio Marine Seguradora é uma das patrocinadoras do Encontro Nacional Absolar 2024.

O evento irá ocorrer em São Paulo, no Centro de Convenção Rebouças, em 11 e 12 de dezembro, e deve reunir mais de 1200 participantes entre representantes de empresas do setor de energia e do poder público, além de projetistas, engenheiros, e outros profissionais relacionados, para promover debates sobre energia limpa no país.



Diretor Executivo de Produtos PJ da Tokio Marine, Felipe Smith, irá participar do painel Perspectivas – “O futuro da energia solar FV no Brasil na visão de líderes do mercado”, no dia 11 de dezembro, às 16h30, no Palco Azul, com apresentação sobre as soluções em seguros para cadeia de energia renovável.

Com mediação do presidente da Absolar, Ronaldo Koloszuk, o bate-papo também contará com a presença da vice-presidente de investimentos e hidrogênio verde da ABSOLAR e Diretora da CELA, Camila Ramos; do vice-presidente da Elera, Carlos Guerra; e do Diretor da Bel Energy, Sergio Lucas.



Serviço

Datas: 11 e 12 de dezembro

Painel com participação da Tokio Marine: Perspectivas – “O futuro da energia solar FV no Brasil na visão de líderes do mercado, 11 de dezembro, às 16h30, no Palco Azul

Endereço: Centro de Convenções Rebouças – Av. Rebouças n° 600, Pinheiros