HDI e Yelum aprimoram seguro de Vida

Durante os meses de novembro e dezembro, o Grupo HDI, um dos principais conglomerados seguradores do Brasil, realizou uma série de iniciativas voltadas à ampliação e ao fortalecimento do portfólio de produtos de seguro de Vida das marcas HDI e Yelum. As ações buscaram não só engajar corretores, parceiros e colaboradores, mas também conscientizar o público sobre a relevância desse tipo de proteção.

Como parte dessas iniciativas e com o objetivo de oferecer uma oportunidade de troca de experiências, alinhamento de estratégias e relacionamento com os profissionais da região, a empresa promoveu encontros presenciais nas cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Caxias, no Rio Grande do Sul, com corretores e parceiros locais para apresentar as novidades do portfólio de seguro de Vida das marcas do grupo, que visam promover, principalmente, um atendimento mais personalizado e eficiente aos clientes.

Complementando os encontros, no mês de novembro, o Grupo HDI lançou a campanha “Cresça com o Vida” para evidenciar os diferenciais do portfólio da companhia, criando oportunidades de negócio e oferecendo um robusto programa de incentivo aos parceiros. Com vigência até o final de janeiro, a campanha reconhecerá os corretores e times comerciais que se destacarem na comercialização dos produtos Vida das marcas HDI e Yelum, com o objetivo de valorizar ainda mais o desempenho dos profissionais do setor.

Cresça Cast

Outra ação de destaque foi o Mesa Cresça Cast, uma edição especial do Cresça Cast – podcast idealizado pelo Grupo HDI, que integra o programa Cresça com o Digital, também promovido pela companhia – lançada no dia 28 de novembro no YouTube, que abordou o seguro de Vida de forma leve e descontraída. Inspirado em mesas redondas de futebol, o episódio contou com a participação do diretor de Produtos Vida, Habitacional e Afinidades do Grupo HDI, Alexandre Vicente, do especialista da região São Paulo Capital, André Vieira, além de corretores e cliente convidados, em um debate que trouxe diferentes visões sobre o tema.

Patrocínio do “Minha Vida Protegida”

Pelo segundo ano consecutivo, a HDI Seguros e a Yelum foram patrocinadoras do movimento “Minha Vida Protegida”, que busca conscientizar a população sobre a importância do seguro de Vida. Além disso, no dia 4 de dezembro, em parceria com a iniciativa, foi realizada uma palestra online com o tema “O Seguro de Vida e as Coberturas para Doenças Graves”, ministrada também por Alexandre Vicente, Tainara Zagnolo, gerente de Produto Vida do Grupo HDI e Ronan Santos, especialista de Vida da região São Paulo Interior, que contribuíram com informações valiosas para o público.

“No Grupo HDI, temos o compromisso de fornecer soluções que realmente fazem a diferença para os clientes. Por isso, estamos constantemente aprimorando nosso portfólio para atender às necessidades do mercado e promovendo ações que destacam a importância desse tipo de proteção e promovem um atendimento mais personalizado e eficiente”, explica Alexandre. “O seguro de Vida vai muito além de sua função tradicional de proteger os beneficiários em caso de morte, pois também possui benefícios concretos em vida – como assistências de Telemedicina, Telepsicologia e até mesmo cobertura para doenças graves –, que ajudam a aliviar a demanda sobre os sistemas de saúde. Nosso compromisso é ampliar essa consciência, reforçando que essa segurança é uma ferramenta para viver com mais tranquilidade e bem-estar, hoje e no futuro.”