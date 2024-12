EXCLUSIVO – As perspectivas para 2025 são as melhores possíveis para o Grupo Bradesco Seguros, cujos executivos conversaram com a imprensa na manhã desta terça-feira, em São Paulo. O presidente do Grupo, Ivan Gontijo, ressaltou a sua posição de liderança na América Latina e a sua vocação de proteção da sociedade.

Ainda que os números estejam fechados apenas até setembro de 2024, os resultados até a data foram satisfatórios. O faturamento foi de R$ 90 bilhões, com crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, com Lucro Líquido de R$ 6,5 bilhões. As indenizações somaram R$ 42 bilhões até setembro/24. Com oito mil colaboradores, a seguradora conta com mais de 20% de market share.

Segundo Gontijo, o brasileiro hoje busca muito mais do que apenas as coberturas de seguro. “O consumidor está ávido por serviços que orbitam o universo do seguro e os produtos já não são mais baseados exclusivamente em coberturas”. Por isso, o Grupo foca sua atuação em quatro pilares: eficiência, inovação, sustentabilidade e pessoas.

O presidente destacou que a companhia está olhando com atenção para as regiões Norte e Norte e pretende ser uma das três maiores seguradoras de grandes riscos do mercado. Ela já possui a liderança em alguns segmentos, como saúde e capitalização

Para 2025, Gontijo ressalta que o Grupo continuará digitalizando processos e personalizando o atendimento, além do comercializar produtos tanto pelas mãos dos corretores de seguros quanto pelo canal digital. “Vamos ampliar as parcerias estratégicas, que irão além do saúde, mas estamos preparados para investir em todas as áreas, olhando para todas as oportunidades”, respondeu ao ser indagado sobre a possibilidade de realizar novas aquisições no mercado.

Roberto Chamberlain, diretor geral do Grupo Bradesco Seguros, apresentou os números do grupo segurador. Dois terços do resultado do Grupo vêm do operacional, e apenas um terço do resultado financeiro, o que deixa o grupo em uma posição confortável e sustentável. “As despesas administrativas não podem subir mais do que o faturamento”, ressaltou o executivo. As provisões técnicas estão na ordem de R$ 394 bilhões. “Nós optamos por ter uma auditoria atuarial diferente da auditoria contábil, para garantir o compromisso com os nossos segurados”.

Carlos Marinelli, presidente da Bradesco Saúde, falou sobre o objetivo de dar mais acesso à população na saúde suplementar. “Para 2025, vamos oferecer experiências diferenciadas, de acordo com características e preferencias dos segurados, a partir do que a saúde representa para cada um deles. Estamos investindo em produtos que utilizam um modelo novo de parceria com prestadores, com nível de competitividade regional”.

O Grupo Bradesco Seguros, na área de saúde, conta com parcerias estratégicas realizadas a partir de joint ventures com prestadores de serviços. Rodrigo Bacellar, diretor da Atlântica Hospitais, mostrou que o grupo possui 3200 hospitais, mais de 30 clínicas Meu Doutor Novamed em operação e mais de 300 leitos de centros oncológicos em construção. São 3,7 milhões de beneficiários e mais de 40 mil prestadores de serviços.

“As parcerias com Mater Dei, Albert Einstein, Santa Lucia e Atlântica D’Or somam mais de 3 mil leitos, em seis estados. As clínicas da Rede Meu Doutor Novamed atendem mais de 15 especialidades e fazem procedimentos de baixa complexidade, sendo 9 delas incompany”, destacou Bacellar.

Seguro de Pessoas e Capitalização

Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência, lembrou que em 2019 foi realizada uma reforma possível da Previdência Social. Agora, passamos por um novo momento em que as pessoas precisam olhar atentamente para as oportunidades da previdência complementar. “Até setembro/2024, a Bradesco Vida e Previdência arrecadou R$ 33,7 bilhões, com estratégias de relacionamento com novos clientes e lançamento de novos produtos. A captação líquida atingiu o ápice de R$ 8 bilhões em setembro, o maior número da série histórica.

Entretanto, mesmo com números possitivos, Nasser aponta as apostas online como um problema que o setor poderá enfrentar no futuro. “Já foram aplicados cerca de 103 bilhões em apostas online. 70% das pessoas que possuem algum relacionamento em plataformas digitais já apostaram e, destes, 40% acreditam que apostar é fazer planejamento financeiro”.

Em capitalização, a Bradesco é líder em market share com 22,2%, com recorde no faturamento em setembro, de R$ 667 milhões.

Em seguros de pessoas, atuando em mar aberto a Bradesco Vida e Previdência já possui mais de 6 mil corretores produzindo, que aproveitam as oportunidades para capturar novos negócios, principalmente com produtos de seguro de vida que oferecem benefícios em vida.

Ney Dias, presidente da Bradesco Auto/RE, disse que 2025 ano será um ano de muitas oprtunidades para produtos de equipamentos, equipamentos agrícolas, computação, celulares; além dos seguros empresariais. “No automóvel, estamos disputando a liderança em frota, com liderança em carga. Estamos melhorando os produtos e as assistências, com várias opções em parceria com a Europ Assistance. Junto com a Swiss Re lançamos um produto de RC Profissional e um produto de reforma com custo até R$ 100 milhões; além do agro, onde ganhamos espaço em safra, animais, equipamentos e instalações”.

“Trabalhamos a ajudar os corretores de seguros a distribuir mais produtos para os seus clientes. Vamos investir na criação de novos produtos e jornadas mais amigáveis para o consumidor”, completou Ivan Gontijo.