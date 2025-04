Como os seguros podem contribuir para o futuro do Brasil? Essa pergunta será o fio condutor da Conseguro 2025. Realizada pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), a conferência de negócios e temas relacionados aos seguros ocorrerá em 27 de maio, no World Trade Center, em São Paulo.



Para a edição 2025, a Conseguro vai reforçar o papel do setor de seguros nas discussões relacionadas à transição climática, tema que ganhará mais força e relevância na COP 30, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, cuja sede será em Belém, uma das capitais da Amazônia, em novembro.



A Conseguro terá 5 painéis de debates e mais 2 keynote Speakers e contará com a presença de executivos de seguradoras, corretores, empresas de tecnologia, escritórios jurídicos, autoridades governamentais e outros players nacionais e internacionais.



O cenário desafiador relacionado aos desastres naturais será explorado no painel que discutirá o ‘Papel do Setor de Seguros no Enfrentamento da Transição Climática’. Os especialistas discutirão como o setor pode se posicionar como um agente de mitigação e adaptação frente aos novos desafios climáticos.



Outro debate terá o tema ‘A importância da segurança jurídica para o crescimento do mercado segurador’. Com a ampliação da capacidade de atendimento do setor, são necessários aperfeiçoamentos regulatórios que garantam previsibilidade e segurança jurídica.



Outro destaque será a reflexão sobre a transformação digital pela qual o setor de seguros vem passando, como a oferta de produtos e serviços inovadores, além dos desafios que surgem, como a necessidade de investimentos em segurança contra fraudes digitais, a proteção de dados e a regulação do uso da Inteligência Artificial (IA).



Também serão discutidas como as novas estratégias de comunicação e educação financeira estão aproximando o seguro do dia a dia das famílias brasileiras, tornando-o mais acessível e compreensível para todos os públicos.