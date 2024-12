Swiss Re anuncia novas lideranças na equipe

A partir de janeiro de 2025, Juliana Alves passa a ser a nova líder de mercado da Swiss Re para o Brasil e Cone Sul. Para ficar em seu lugar, na liderança da operação de Resseguros Facultativos P&C na América Latina, a companhia anuncia Jorge Guereca.

Juliana tem mais de duas décadas de experiência em cargos de liderança sênior no mercado de seguros com atuações em Londres, Munique e América Latina. Baseada em São Paulo, Juliana possui amplo conhecimento dos mercados locais e um histórico consistente de dedicação para compreender as necessidades de nossos clientes e identificar as melhores formas de colaborar para alcançar seus objetivos.

Por sua vez, Jorge Guereca possui mais de 25 anos de experiência no setor, atuando em diversas áreas, incluindo contratos, resseguros proporcionais e facultativos, e subscrição. Desde 2018, ele é responsável pela operação de Resseguros Facultativos P&C da Swiss Re para o México e América Central. Ele continuará baseado na Cidade do México.