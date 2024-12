AXA no Brasil anuncia mudanças para as áreas comercial e de subscrição

A AXA no Brasil vai começar o ano de 2025 com um novo desenho de lideranças nas áreas comercial e de subscrição. As mudanças acontecem para que a empresa possa ter uma atuação cada vez mais focada em perfis de negócios, corretores e clientes, além de potencializar os talentos do time.

Além da chegada de um profissional para ocupar a vice-presidência Comercial, Marketing e Experiência do Cliente que deve ser anunciada em breve, as novidades são:

Carla Almeida muda de área e passará a atuar como Diretora Comercial Megabrokers;

muda de área e passará a atuar como Diretora Comercial Megabrokers; Gustavo Carvalho assume como Diretor Comercial Consultivo e Corporate e responderá pelo canal em nível nacional;

assume como Diretor Comercial Consultivo e Corporate e responderá pelo canal em nível nacional; Danilo Gomes assume como Diretor Comercial de Grupos de Corretores e Assessorias, também com atuação nacional;

assume como Diretor Comercial de Grupos de Corretores e Assessorias, também com atuação nacional; José Eduardo Maiorano segue como Diretor Comercial de Parcerias;

segue como Diretor Comercial de Parcerias; Danielle Fagaraz foca sua atuação nas estratégias de negócios e segue agora como Diretora de Gestão Comercial, Marketing e Experiência do Cliente;

foca sua atuação nas estratégias de negócios e segue agora como Diretora de Gestão Comercial, Marketing e Experiência do Cliente; Felipe Granato assume como Superintendente de Canal Digital com o objetivo de ampliar negócios digitais e de acelerar o desenvolvimento de novos corretores com alto potencial de ascensão dentro da segmentação comercial da companhia. O profissional também continua na liderança do segmento de seguros inclusivos no Brasil.

A área de subscrição, liderada por Arthur Mitke, vice-presidente de subscrição e sinistros, também traz novidades no início do ano:

Denis Maelaro assume como Diretor de P&C e Specialties. O executivo assume as áreas de Property, Responsabilidade Civil, Linhas Financeiras, Garantia, Riscos de Engenharia, Programas Mundiais e Agro (Crop), além de seguir responsável pelas áreas de Transportes, Gerenciamento e Engenharia de Riscos, Aeronáutico e Cascos;

A diretoria de massificados, vida e parcerias, sob liderança de Clóvis Silva, bem como a superintendência de excelência técnica, com Vivian Kautz, e a superintendência de produtos e serviços, com Luciana Soares, permanecem inalteradas.

“Esse novo desenho nos torna ainda mais preparados para alcançarmos os objetivos dos próximos anos. A companhia está crescendo de forma muito acelerada, a dois dígitos por ano, e precisamos revisar estrutura e processos para que possamos seguir evoluindo no atendimento a corretores e clientes, buscando maior integração de canais e produtos”, afirma Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.