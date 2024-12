Seguro de crédito impulsiona competitividade de exportadores brasileiros

Em evento promovido pelo Banco do Brasil, GloBBal Conections, Marcele Lemos, CEO da Coface para a América Latina, destacou a importância do seguro de crédito e como a solução tem se consolidado como uma ferramenta importante para os exportadores brasileiros, garantindo proteção financeira e ampliando a competitividade no mercado internacional.

“O seguro de crédito protege as empresas contra o risco de inadimplência de seus clientes que podem ser decorrentes de insolvência (como falência ou recuperação judicial), atrasos prolongados ou de fatores externos como crises econômicas ou restrições políticas em países estrangeiros.”, explicou Lemos.

“Ele garante a cobertura de recebíveis provenientes de transações mercantis a prazo entre empresas, proporcionando ao exportador brasileiro a segurança necessária para ampliar seus negócios no exterior”, complementou a executiva.

O evento, que recebeu parceiros e clientes nos processos das exportações brasileiras, refletiu sobre a importância do seguro de crédito como uma ferramenta estratégica que protege o exportador contra o risco de inadimplência e fornece uma série de serviços adicionais que podem transformar a maneira como as empresas brasileiras operam no mercado global.

Além da cobertura de inadimplência, segundo a executiva, o seguro de crédito inclui serviços essenciais, como a cobrança internacional, o monitoramento contínuo da saúde financeira dos importadores “O seguro de crédito auxilia na estratégia das empresas, permitindo que o exportador foque suas vendas para clientes com maior potencial de crescimento e menor probabilidade de default”, comenta.

A CEO também abordou a questão da viabilidade financeira do seguro de crédito, onde este pode ser utilizado como uma garantia para as instituições financeiras em operações de financiamento e securitização, por exemplo, com uma taxa bem competitiva. “O seguro de crédito é extremamente competitivo e oferece uma solução sob medida para cada exportador, levando em consideração o volume de vendas, os países de destino e a solvência dos importadores”, afirmou Lemos.

Marcele Lemos concluiu sua participação enfatizando a importância do seguro de crédito para o crescimento sustentável das empresas brasileiras no comércio internacional. “Em um momento de incertezas econômicas e volatilidade no mercado internacional, proteger-se contra o risco de inadimplência é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável das empresas, conclui Lemos.