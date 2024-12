Ardonagh, acionista da MDS, recebe investimento que avalia o grupo em US$ 14 bilhões

O Grupo MDS, integrante do Grupo Ardonagh, uma das maiores plataformas independentes de distribuição de seguros do mundo, anuncia hoje um investimento de capital por fundos geridos por parte do fundo norte-americano Stone Point Capital LLP (“Stone Point”), uma empresa líder na gestão de investimentos alternativos, focada em serviços financeiros globais e setores relacionados. Este investimento avalia a Ardonagh em 14 bilhões de dólares.

A conclusão da transação está prevista para meados de 2025, momento em que a Stone Point se tornará um acionista significativo na Ardonagh, juntamente com a Madison Dearborn Partners (“MDP”), HPS Investment Partners (“HPS”), bem como co-investidores, incluindo uma subsidiária integral da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (“ADIA”) e outras grandes instituições globais.

A transação encerra um ano crucial para o Grupo Ardonagh, que começou com um refinanciamento histórico em março, seguido pela conclusão da fusão do seu negócio de linhas pessoais com a Markerstudy em junho e pela aquisição da PSC Insurance Group (“PSC”) na Austrália, concluída em outubro.

Fundado em 2017 por meio da fusão de diversas empresas de seguros do Reino Unido, criando um grupo com soluções especializadas e diversificadas nos segmentos de wholesale e varejo, o Grupo Ardonagh se transformou, desde então, em um dos 20 maiores grupos de corretagem a mundo, gerindo 18 bilhões de dólares em prêmios e operando em toda a cadeia de valor.

A sua expansão global começou em 2020 com a aquisição da Arachas, que se tornou um dos principais distribuidores de seguros da Irlanda. Desde então, o Grupo Ardonagh tem investido em plataformas líderes de seguros em todo o mundo.

O Grupo Ardonagh adquiriu o Grupo MDS em dezembro de 2022, ampliando sua presença para novas regiões. A MDS é líder de mercado em Portugal e destaca-se no Brasil nos segmentos de Saúde e Benefícios, além de atuar em Angola e Moçambique.

Em 2023, a MDS adquiriu a RSG, sediada no Chile, a Renaissance, no Chipre e, mais recentemente, anunciou a sua entrada em Espanha com a aquisição da Cobian Insurance Brokers, em Madrid.

Fundada há 40 anos, a MDS gerencia anualmente um volume de prêmios superior a 2,7 bilhões de euros, contando com mais de 2.000 colaboradores em 54 escritórios distribuídos por 11 países. Atualmente, a crescente presença do Grupo Ardonagh fora do Reino Unido já representa mais de 50% de suas receitas de P&C.

Com o apoio adicional da Stone Point, a Ardonagh está em uma posição privilegiada para aproveitar as inúmeras oportunidades de crescimento no mercado global de seguros de P&C, graças à sua plataforma de empresas, cada uma com forte presença regional nos mercados em que atua.

David Ross, CEO do Grupo Ardonagh, declarou que o investimento da Stone Point no Grupo marca um novo capítulo na trajetória da empresa nos últimos anos, culminando na transação de US$ 14 bilhões. “Esse apoio reflete uma forte confiança na solidez da operação da Ardonagh e no seu contínuo crescimento, reforçando nosso compromisso com a independência em um mercado em processo de consolidação. Enxergamos o futuro com o suporte de nossos parceiros, cuja profunda compreensão do nosso setor, experiência e rede de contatos serão essenciais para capitalizarmos a posição única da Ardonagh no mercado global de seguros, gerando valor para nossos clientes, acionistas e colaboradores”.

Jim Carey, co-CEO da Stone Point, comentou o entusiasmo. “A parceria com a equipe de gestão da Ardonagh, juntamente com a MDP e a HPS. Acreditamos que a Ardonagh é uma plataforma líder no setor global de distribuição de seguros, com um histórico impressionante de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico”.

José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS e Presidente & CEO da Brokerslink, destacou: “O apoio da Stone Point Capital representa uma excelente oportunidade para a MDS, fortalecendo nossa ambição de crescimento como plataforma nos mercados latino-americano e ibérico, gerando ainda mais valor para nossos clientes e parceiros nessas regiões estratégicas”.

Vahe Dombalagian, Managing Partner da Madison Dearborn Partners, acrescentou: “Damos as boas-vindas à Stone Point e a esta parceria de investimento, que tem sido extremamente bem-sucedida, e estamos confiantes de que a equipe da Stone Point será de grande valor para o crescimento e sucesso contínuos da Ardonagh”.

Scot French, Governing Partner da HPS, disse: “Estamos entusiasmados em continuar nossa longa parceria com a Ardonagh e muito satisfeitos por a Stone Point, com sua reputação mundial nos serviços financeiros, estar investindo na Ardonagh. Vemos sua participação como um investimento de sucesso na Ardonagh e um benefício para a empresa, em termos da experiência operacional e estratégica que ela traz”.

A conclusão desta aquisição está sujeita às habituais aprovações regulamentares. A Fenchurch Advisory Partners e a Goldman Sachs Investment Banking atuam como consultores financeiros da Ardonagh. Uma parte associada à Ardonagh manteve uma participação minoritária no grupo combinado Markerstudy.