Ticket médio dos carros usados atinge recorde histórico

O ticket médio dos carros usados atingiu o recorde histórico de R$ 83.411 em novembro. O valor corresponde a um crescimento de 103% em relação a janeiro de 2020, quando o ticket médio se encontrava em R$ 41.090. Os dados são do Estudo Megadealer de Performance de Veículos Usados powered by Auto Avaliar (PVU). O mês foi marcado por um giro de estoque rápido (35 dias) e a margem bruta média ficou em 10,6%, quatro pontos percentuais abaixo do maior patamar já alcançado, em janeiro de 2021 (14,6%).

“Novembro foi mais um mês forte de vendas de carros usados. Apesar de termos visto uma leve queda de -0,2 p.p na margem bruta média, o mercado manteve um rápido giro e a expectativa é de um final de ano com vendas aquecidas”, afirma Fábio Braga, Country Manager da MegaDealer. Ele lembra que o recorde anterior de ticket médio tinha sido alcançado em setembro deste ano, quando atingiu R$81.527.

“O giro de estoque recuou a partir de junho deste ano e tem se mantido entre 34 e 35 dias. O momento do mercado garantiu a boa rentabilidade das concessionárias, principalmente com os seminovos de até 3 anos de uso”, ressalta. O retorno sobre o investimento (ROI) ficou em 69%. Já a taxa de conversão em média ficou em 18%.

As concessionárias da rede Caoa Cherry foram as que exibiram maior ROI no período: 169%. Ainda se destacam acima da média: Mitsubishi (109%); BYD (105%), Nissan (89%); Volkswagen (75%), seguida das redes Honda e Hyundai, ambas com 74%.

Modelos Toyota em destaque

Dentre os 10 modelos seminovos com maior rentabilidade em novembro, a marca Toyota se destaca com quatro: Yaris Sedan (2º), Yaris Hatch (3ª), Corolla (5ª) e Corolla Cross (9ª). “Os carros da Toyota têm se mantido como os mais rentáveis ao longo do ano. Em setembro, por exemplo, três carros da marca ficaram no topo do ranking com maior retorno. Já em outubro, cedeu o primeiro lugar para o Tiggo 5, que se manteve na posição em setembro. De qualquer forma, os modelos Toyota estão sempre nos dez mais”, explica Braga.

Pelo segundo mês consecutivo, o Tiggo 5 foi eleito o carro mais rentável no mercado de usados. O modelo foi comercializado a um valor médio de R$101.781, com margem bruta de 10,5% e giro médio de estoque de 20 dias.

Na segunda colocação, o Yaris Sedan foi negociado a R$89,131, com margem de 11,1% e giro de 36 dias. A versão Hatch, que ficou em terceiro lugar, registrou ticket médio de R$86.739, margem de 10,4% e giro de 35 dias.

A amostra do estudo engloba 2.788 concessionárias de 23 diferentes marcas conectadas na plataforma Auto Avaliar. Com presença em sete países, a Auto Avaliar atende, atualmente, 4.200 concessionárias e mais de 38.000 lojas independentes e realiza US$ 1,4 bilhão de vendas anualmente.