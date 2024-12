A Sancor Seguros marcou presença na grande final da Stockcar Series, realizada nos dias 14 e 15 de dezembro no Autódromo de Interlagos, São Paulo. O evento contou com a participação de corretores de seguros e parceiros da companhia de todo o país.

Os convidados tiveram acesso a um camarote exclusivo oferecido pela seguradora. Segundo Paulo Dawibida, a ação visou proporcionar uma experiência diferenciada de assistir e vivenciar os bastidores da Stockcar. “Buscamos sempre celebrar a parceria e reconhecer o desempenho dos nossos corretores, e encerrar este ano aqui em Interlagos com certeza foi um grande momento para este grande ano que foi 2024.

Sancor Seguros celebra encerramento de 2024 com corretores em Interlagos

Além disso, o evento contou com a presença de outros gestores da companhia, como Sandro Moraes, recentemente nomeado Superintendente Comercial para o Estado de São Paulo.

Kaká Magno, patrocinada pela companhia, também marcou presença no camarote. Após sofrer problemas mecânicos, encerrou o final de semana em décimo lugar. “Última etapa. Tínhamos um carro muito bom na corrida 2 e 3, infelizmente ficamos sem freio e acabamos abandonando já na corrida 2°. Deus sabe de todas as coisas!”, destacou a piloto em suas redes sociais.

O evento unificou as duas finais, tanto da Stockcar Series, a categoria de acesso, como a Stockcar ProSeries, a categoria principal. Para encerrar a temporada, os convidados contaram com um show da dupla sertaneja Bruno e Marrone.

“O patrocínio da Stockcar tem sido uma peça fundamental na nossa estratégia de marketing esportivo. Este evento reflete não apenas a nossa confiança no esporte como plataforma de engajamento, mas também o compromisso com o fortalecimento da relação com nossos parceiros comerciais. Este foi um ano de crescimento significativo para a Sancor Seguros no Brasil e a expansão para novas praças reforça o papel dos corretores nesse sucesso,” destacou o CEO, Edward Lange.