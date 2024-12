Edmir Ribeiro assume presidência do Sindsegnne com foco em continuidade e expansão

O executivo Edmir Ribeiro foi conduzido à presidência do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne) para o mandato que se estenderá de janeiro de 2025 a janeiro de 2028. Com mais de 30 anos de experiência no setor de seguros, Edmir assume o compromisso de dar continuidade ao trabalho de excelência realizado pela gestão anterior, buscando ampliar o impacto do sindicato em diferentes frentes.

“Nosso objetivo é seguir fortalecendo a relação com entidades de classe, promovendo o diálogo constante com os corretores de seguros e ampliando a oferta de produtos no setor. Além disso, trabalharemos para levar a cultura do seguro, aliada à educação financeira, para as escolas, introduzindo desde a infância conceitos básicos de proteção, mutualidade e planejamento de futuro”, afirmou o presidente eleito.

Ao lado de Edmir Ribeiro, o também executivo do mercado segurador, Carlos Luna, assume a vice-presidência do Sindsegnne. A nova diretoria da entidade no próximo biênio será composta, ainda, por Emerita Lyra, diretora executiva; Mônica Santos, gerente administrativa; Carlos Wendell, diretor financeiro; Leandro Vasco, diretor de comunicação; e Anderson Peixoto, diretor jurídico.

O conselho fiscal será formado por Mário Correa, Raphael Cunha e Henrique Jenkins, além de Bethânia Ferraz e Marcelo Santos como suplentes. Já o conselho consultivo contará com Ronaldo Dalcin e Rinaldo Reis, respectivamente presidente e vice-presidente do Sindsegnne na gestão anterior.

Trajetória de Edmir Ribeiro

Natural de Recife, Edmir iniciou sua carreira no mercado de seguros em 1990, passando por instituições como Banorte Seguradora, Trevo e Unibanco AIG. Desde 2002, integra a equipe da Mapfre, onde se especializou nas áreas financeira, comercial e de pós-venda. Formado em Administração de Empresas pela UNIP e pós-graduado em Relações Internacionais pela UNICAP, também possui uma forte ligação com a educação, tendo atuado como professor em instituições como a Funenseg, a Universidade Estadual Vale do Acaraú e o ISEAD. Reconhecido por sua comunicação franca e paixão pelo conhecimento, Edmir se dedica a contribuir para o desenvolvimento profissional de seus colegas e acredita no poder transformador de propósitos claros e ações bem planejadas.–