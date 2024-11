Sancor Seguros quer ampliar carteira de corretores

A Sancor Seguros vem investindo no fortalecimento de seu relacionamento com os corretores de seguros. Para João Levandowski, Head Comercial do Canal Corretor, embora os investimentos tecnológicos da companhia tenham trazido avanços, a Sancor tem se esforçado na priorização da conexão mais humana com os seus parceiros.

Um dos pilares dessa estratégia é o Programa de Relacionamento Ganha Mais, que, além de benefícios financeiros, tem simplificado suas regras para facilitar o entendimento e aumentar a atratividade para o agente de seguros.

“O Ganha Mais já está em seu segundo ano e foi ajustado para tornar os benefícios ainda mais acessíveis. Além de um dos melhores programas de remuneração adicional do mercado, os corretores Ouro e Diamante poderão participar de viagens internacionais e experiências exclusivas”, explica Levandowski.

A Sancor Seguros também está preparando novidades para o seu portal de vendas, hoje chamado de Massificados e que em breve se chamará Portal Sancor.

“Não é apenas uma ferramenta de consulta, mas uma verdadeira plataforma de vendas, permitindo ao corretor customizar condições comerciais e inserir sua própria logomarca. Este portal tem como objetivos principais a simplificação da experiência de vendas para o corretor para que ele possa e tornar a jornada de compra mais agradável aos segurados”, ressalta. Ainda, de acordo com o executivo, o Carta Verde foi o primeiro desta “família de produtos” e é um ótimo exemplo de inovação e usabilidade como ferramenta de vendas.

Em relação ao futuro, a companhia está alinhada com o plano de desenvolvimento lançado pela CNseg (PDMS), que busca ampliar o acesso aos produtos de seguros no Brasil. “Os corretores serão os principais responsáveis para que os produtos cheguem às mãos da população. Nosso planejamento estratégico está alinhado ao PDMS, e estamos preparando uma série de novidades para os próximos meses, com foco principalmente em criar um ambiente favorável ao crescimento das vendas através dos corretores de seguros”, comenta o executivo.

A Sancor Seguros também está expandindo seu atendimento em novas regiões pelo país, com a apresentação de uma nova equipe comercial no interior de São Paulo e o fortalecimento de parcerias com assessorias.

Reconhecendo a importância desses profissionais como parceiros estratégicos e investindo em ferramentas e soluções que facilitem o trabalho deles, a Sancor reforça seu atendimento próximo aos seus parceiros e segurados, construindo relacionamentos duradouros e fidelizando sua carteira.