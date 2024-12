Núclea vai atuar como registradora parceira da CNseg

A Núclea teve o seu sistema de registro homologado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e está autorizada a oferecer serviços de registro para o mercado segurador pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O passo era esperado desde junho, quando a empresa teve o credenciamento aprovado pelo órgão regulador do setor.

O novo sistema de registro, uma obrigação regulatória, se soma aos demais serviços já ofertados pela CNseg, que têm uma cesta de 32 produtos oferecidos exclusivamente às seguradoras associadas com soluções que possibilitam aumentar a receita, otimizar e aperfeiçoar os processos de precificação, cotação, subscrição e regulação de sinistros, reduzir custos, prevenir e combater fraudes.

A chegada da Núclea para gestão do Sistema de Registro de Operações – SRO vai aportar à expertise da CNseg, um conhecimento de mais de 20 anos em infraestrutura tecnológica no sistema financeiro.

“Esse movimento é parte importante da nossa jornada de expansão. O compromisso inegociável da Núclea com a excelência e a inovação é um guia para oferecermos serviços cada vez mais eficientes, alinhados com a regulação vigente e pautados pelas melhores práticas. Junto com as empresas, queremos enfrentar os desafios do futuro e liderar o caminho para o desenvolvimento sustentável do setor de seguros”, destaca André Daré, CEO da Núclea.

Para Dyogo Oliveira, presidente da CNseg, a chegada da Núclea está em linha com os investimentos aportados pela CNseg em inteligência de dados para auxiliar as empresas com eficiência e precisão na tomada de decisão. “Buscamos entregar aos nossos clientes serviços que tornem mais simples as operações de análise e subscrição de risco, garantindo agilidade na tomada de decisão. A parceria com a Núclea reafirma a nosso papel de ofertar os melhores serviços às seguradoras”, concluiu.