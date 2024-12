Novo episódio do videocast do Grupo Bradesco Seguros aborda planejamento financeiro de 2025

Para auxiliar os brasileiros a se planejarem para um novo ano, o Grupo Bradesco Seguros traz para o sétimo episódio do videocast Jornada Conectada, publicado nesta quarta-feira, Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Com foco nos gastos extras do início do ano, como IPTU, IPVA e matrícula de escolas, o especialista foca em dicas práticas e fáceis para equilibrar as finanças ao longo dos meses.

Apresentado pela jornalista Lívia Torres, o episódio ainda aborda lições para lidar com imprevistos, como a contratação de seguros para apoiar estes casos, e quanto investir nas férias em família para não comprometer o orçamento.

Clique aqui para conferir o episódio.