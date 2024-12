Transição energética traz desafios e oportunidades no mercado de seguros

Para debater os desafios e oportunidades da transição energética e propor soluções, a corretora Lockton realizou no mês de novembro a Lockton Power & Renewables Conference 2024 no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento reuniu cerca de 140 especialistas de várias partes do mundo e líderes da América Latina para discutir tendências, compartilhar insights e fortalecer parcerias estratégicas voltadas à transição energética e gestão de riscos.

A transição energética global desafia países a equilibrar desenvolvimento econômico e social com menores emissões de carbono e maior uso de fontes renováveis. Com 200 gigawatts (GW) de potência centralizada, sendo 84,25% de fontes limpas, o Brasil se destaca neste cenário, segundo a Aneel. Este protagonismo traz desafios crescentes, especialmente na gestão de riscos e na adaptação de seguros para atender às demandas deste setor em rápida evolução.

Desafios do mercado de seguros no setor energético

Com o crescimento das fontes renováveis, o setor enfrenta novos riscos. Durante o evento, especialistas destacaram a importância de soluções de seguros adaptadas à intermitência energética, às inovações tecnológicas e à mitigação de riscos climáticos. Diego Monsalve, da Lockton, enfatizou a relevância dos seguros paramétricos, que utilizam dados e modelos probabilísticos para oferecer coberturas mais eficientes, especialmente em cenários de eventos climáticos extremos.

Outro ponto crucial foi a modernização do setor térmico, que, mesmo em um contexto de transição para energias limpas, ainda desempenha um papel estratégico na estabilidade energética. Javier Marrero, da Ceiba Energy, destacou o uso de tecnologias térmicas à gás como alternativa confiável para suportar a rede elétrica em períodos de baixa geração renovável.

Soluções e inovações impulsionando a transição energética

O evento também abordou inovações que estão transformando o setor. Os sistemas de armazenamento de energia (Battery Energy Storage Systems – BESS) foram apresentados como solução essencial para integrar fontes renováveis à rede elétrica, oferecendo flexibilidade e segurança. Marcos Nishimura da Engie detalhou como esses sistemas podem atender à crescente demanda por eficiência energética na América Latina.

Avanços em hidrogênio verde também foram destacados. Vladimir Vlahovic, da Siemens Energy, apresentou projetos que utilizam o hidrogênio como alternativa limpa para a descarbonização industrial, reforçando sua relevância no futuro energético do Brasil.

Mais do que debater tendências, a Lockton Power & Renewables Conference 2024 consolida a Lockton como referência em consultoria de riscos e seguros para energia na América Latina. “Eventos como este são cruciais para acelerar práticas sustentáveis e garantir a resiliência energética”, destacou Andrew Perry, CEO da Lockton Latam.

A Lockton reforça seu compromisso em apoiar clientes na gestão de riscos e no desenvolvimento de soluções que facilitem a transição para um futuro sustentável. “Com um cenário energético em rápida transformação, eventos como este são essenciais para alinhar estratégias e fomentar a inovação em setores-chave da economia”, concluiu José Sampaio, CEO da Lockton Brasil.