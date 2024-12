Icatu Seguros adota tokenização e amplia taxa de aprovação

A Icatu Seguros alcançou uma taxa de aprovação de 98% nos pagamentos do seguro de vida individual via cartão de crédito com a adoção de tecnologia de tokenização, que substitui o número do cartão por um token seguro, reduzindo fraudes e também melhorando as taxas de aprovação.

Desenvolvido em parceria com a Mastercard e a Pagar.me — meio de pagamento digital e omnichannel da StoneCo., o sistema permite o compartilhamento seguro e transparente de informações por meio da tokenização e criptografia, assegurando a atualização automática das informações do cartão em caso de alterações, como revisão de dados ou upgrade.

A solução, que prevê proporcionar ainda mais comodidade aos corretores, protege os dados de pagamento ao longo de todo o fluxo e elimina a necessidade de ajustes manuais por parte dos clientes, o que normalmente seria exigido em casos de perda, roubo, extravio do cartão, mudança de produto, entre outros fatores. Desde sua implementação em agosto, a tecnologia já elevou a taxa de aprovação dos pagamentos da seguradora em 8,5 pontos percentuais.

Essa automação é viabilizada pela tecnologia de tokenização end-to-end, que requer que todas as partes envolvidas estejam em conformidade com rigorosas normas de segurança e compliance – neste caso, a Icatu Seguros, Pagar.me, Mastercard e o banco emissor do cartão. O projeto envolve os contratos de seguros pagos com cartão da bandeira Mastercard, que hoje representam cerca de 60% da carteira da seguradora.

Luciana Bastos, diretora de produtos de vida da Icatu Seguros, diz que a digitalização dos pagamentos trouxe uma nova realidade, em que o cliente precisa atualizar dados de pagamento em múltiplas plataformas ao trocar o cartão.

“No caso dos contratos de seguro de vida, essa atenção especial é ainda mais crucial para garantir a manutenção dessa importante proteção. É justamente nessa jornada de simplificação que estamos trabalhando com essa inovação. Ela chega para desonerar tanto o dia a dia do segurado quanto o do corretor de seguros, o desobrigando da necessidade de acionar o cliente em caso de falhas no pagamento”, afirma a executiva.

Uma pesquisa da Statista projeta que até 2026 o segmento de vendas online representará aproximadamente um quarto do total global de vendas, com o modelo de pagamento Card on File (armazenamento seguro dos dados do cartão) crescendo rapidamente. A expansão da preferência por cartões, somada ao aumento de acesso à internet e à popularidade de serviços de assinatura, impulsiona essa tendência.

“Um dos nossos princípios na Icatu é simplificar a experiência dos nossos clientes e parceiros, reduzindo a burocracia. A parceria com a Mastercard e a Pagar.me resultou nesse avanço, elevando nossa taxa de aprovação de 89% para 98%. Assim, garantimos que o cliente Icatu sempre tenha acesso ao que há de mais inovador e seguro no mercado”, destaca Rafael Gonzaga, head de Meios de Pagamento da Icatu Seguros.

“A Mastercard é reconhecida por estar na vanguarda das tendências tecnológicas e da digitalização dos meios de pagamento por meio de um ecossistema conectado e baseado em tokenização e criptografia. Incluímos inovações, como a tokenização, que estão por trás de diferentes métodos de pagamentos, como carteiras digitais e o recém-lançado Click to Pay, facilitando pagamentos e transações e tornando a experiência de compra mais simples, rápida e segura”, declara Roberta Valle, vice-presidente de Retail & Commerce da Mastercard Brasil.

“O projeto pioneiro de tokenização com a Icatu Seguros foi realizado de forma colaborativa, e os resultados comprovam o potencial dessa tecnologia inovadora, com impactos significativos no aumento da taxa de conversão, consequência direta da maior segurança no fluxo transacional. Como player no setor de meios de pagamento, nosso papel nesse processo é intermediar e facilitar a implementação da tecnologia, atuando de forma próxima aos negócios para incentivar e democratizar o uso de ferramentas que promovam maior segurança e conversão para nossos clientes” , destaca William Toshio, Head de Produto do Pagar.me.