O papel da IA em seguros: do hype à prática

EXCLUSIVO – Como a inteligência artificial (IA) promete revolucionar quase todos os aspectos da maneira como trabalhamos, a IA no setor de seguros já está gerando resultados importantes para as seguradoras. E a Shift conta para você o que pode mudar.

Melhoria da experiência do cliente, que espera um atendimento de seguro rápido e fácil, para que não levem seus negócios para outro lugar. O processamento de sinistros com base em IA oferece a velocidade necessária para atender os clientes e, ao mesmo tempo, mitiga com eficácia as fraudes e os riscos.

Melhora do Índice combinado

Na análise de sinistros feita pela Shift foi indicado que as seguradoras conseguem deter com sucesso um incremento de US$ 60.000 para cada 1.000 sinistros analisados, usando a detecção de fraudes em sinistros com IA. Embora esses ganhos individuais sejam impactantes, uma solução abrangente de tecnologia de seguros com IA pode ampliar esses resultados, melhorando o índice combinado em até 6 pontos.

Aumento da eficiência operacional

O setor de seguros equilibra a necessidade de velocidade e precisão, e a redução do número de talentos amplia o desafio de manter a eficiência. A IA tem se mostrado valiosa nessa área, podendo não apenas detectar, mas também explicar os motivos dos alertas e das decisões.

Processamento de sinistros e tomada de decisões

Sabemos que os segurados ficam insatisfeitos quando o processamento de sinistros é demorado. As soluções de seguro baseadas em IA criam uma experiência de sinistros rápida, justa e consistente, minimizando perdas por sinistros. Além disso, os modelos de IA podem processar documentos com mesma ou maior precisão que a de um avaliador humano, liberando os melhores talentos para trabalhar em tarefas importantes que impactam positivamente a experiência do segurado.

Detecção de fraudes em sinistros

Com o custo da fraude em sinistros chegando a US$ 308 bilhões por ano e representando entre 2-3% do índice combinado, o uso da IA na detecção de fraudes é primordial para maximizar a lucratividade. A análise pode detectar irregularidades, como fotos e documentos adulterados ou reutilizados, além de fatos ocorridos em momentos distintos.

O futuro da IA em seguros

Nos últimos anos, o uso da IA em seguros possibilitou que as seguradoras superassem alguns dos maiores desafios do setor e ao mesmo tempo, estabeleceram novos padrões de eficiência e lucratividade. Embora os riscos e desafios sejam inerentes à adoção de qualquer nova tecnologia, a recente pesquisa da Shift com líderes de seguros constatou que 81% dos entrevistados consideram a IA uma parte importante de seu roteiro de inovação, sinalizando que os possíveis benefícios e custos de oportunidade superam quaisquer riscos percebidos.

Quem é a SHIFT Technology

A Shift Technology é uma empresa fornecedora de soluções de IA para seguros e planos de saúde, contando com a parceria de mais de 115 clientes globais, oferecendo um portfólio diverso, o qual cobre desde a etapa de cotação até a liquidação e renovação de apólices e contratos. De origem Francesa a empresa já está representada no Brasil desde 2018, com seu escritório baseado em São Paulo, contando com uma equipe de especialistas com anos de vivência em nosso mercado.

Para saber mais sobre a SHIFT, acesse o link: https://www.shift-technology.com/pt/

*artigo originalmente publicado na Revista Apólice #303