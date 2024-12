Feijoada do CVG-RJ repete o sucesso há 24 edições

A Feijoada do CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro), realizada num típico dia ensolarado do Rio de Janeiro, no último sábado, dia 7 de dezembro, no Hotel Sheraton, na Zona Sul do Rio, repetiu a alegria, confraternização e energia de sempre.

Um ano antes de completar bodas de prata, a celebração reuniu cerca de 300 pessoas entre personalidades do mercado de seguros, representantes das principais entidades e seguradoras, beneméritas, jornalistas, todos acompanhados de suas famílias num ambiente animado por um grupo de samba de primeiríssima qualidade, Bateria Show Tom Certo, com sambistas exuberantes com o legítimo samba no pé, que alegraram os convidados em clima descontraído e fraterno.

“Estamos muito felizes em realizar essa festa e receber tantas pessoas do mercado de seguros com suas crianças. Somos todos uma grande família. Como pioneiros na missão de divulgar o seguro de Pessoas, muito nos gratifica estar realizando a 24ª edição desta festa que consolida mais um marco de sucesso na trajetória do CVG-RJ”, declarou Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ.

Ao lado do vice-presidente, Vinicius Brandão, e de toda diretoria do Clube, agradeceu às beneméritas e aos patrocinadores e o empenho de todos na organização da feijoada, em especial ao diretor social, Ênio Miraglia e as diretoras adjuntas Tatiana Antoniazzi e Sonia Marra, e a secretária Rayane.

Entre os presentes, muitos notáveis do setor prestigiaram o evento. O ponto alto da comemoração foi a chegada do Papai Noel trazendo os brinquedos para as crianças. Algumas seguradoras patrocinadoras distribuíram brindes aos presentes.