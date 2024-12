Pitzi e Lojas Guaibim fecham parceria para comercializar mais de 8 mil celulares por mês

A Lojas Guaibim, redes de varejo da Bahia, anuncia novas parcerias estratégicas com as empresas Pitzi — startup pioneira em proteção e reparo de smartphones — e as seguradoras Kakau e Generali Brasil. Márcio Queiroz, diretor comercial da rede que comercializa cerca de 8 a 9 mil celulares por mês, explica que a mudança de fornecedor marca uma nova era para a companhia, que busca se posicionar como referência em inovação e qualidade no atendimento ao cliente no mercado de varejo.

A decisão foi motivada pela necessidade de aprimoramento no processo de integração dos seguros. A Pitzi será a responsável por fornecer cobertura para proteção de tela, proteção de acidentes, roubo, furto, perda dentre outras opções, um serviço que será oferecido já no ato da compra dos aparelhos.

“Estamos entusiasmados com esta aliança. Ela não só fortalece nossa posição no mercado, mas também nos alinha com uma empresa que compartilha nossos valores de atualização constante e excelência no atendimento”, afirma Tatiany Martins, vice-presidente da Pitzi.

União promissora e expectativas elevadas

O contrato, que tem duração de cinco anos, prevê a emissão de R$ 100 milhões de prêmio durante o período. Especificamente para o seguro de roubo e furto de celulares, a expectativa é atingir um prêmio mensal de aproximadamente R$ 1,2 milhão, ficando sob a responsabilidade da Kakau. A Generali será a seguradora garantidora para os produtos prestamista, acidentes pessoais, garantia estendida e seguro residencial.