Mapfre lança seguro auto até 50% mais barato

Em meio ao alto índice de veículos sem cobertura no país, a Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, está ampliando o seu portfólio de seguros automotivos com o lançamento de um novo seguro auto focado exclusivamente na proteção contra roubo, furto e incêndio. A proposta da companhia é oferecer uma solução mais acessível e flexível, mirando especialmente motoristas que ainda não possuem proteção ou que buscam alternativas mais econômicas.

Segundo Luiz Padial, diretor de seguros auto e massificados da Mapfre, o objetivo da nova modalidade é democratizar o acesso ao seguro no Brasil. “Queremos incluir quem hoje está fora do mercado, seja por questões de custo ou por não se identificarem com os produtos tradicionais. Estimamos que cerca de 70% dos motoristas brasileiros não possuem seguro, e acreditamos que essa solução pode atender a esse público de forma mais simples e adequada”, afirma o executivo.

Com cobertura básica para roubo, furto e incêndio, o produto está disponível para veículos de passeio de pessoa física ou jurídica em todas as regiões do Brasil. A estrutura enxuta, com cláusulas simplificadas e serviços opcionais, contribui para a redução dos custos operacionais. Dessa forma, o valor da apólice pode ser até 50% mais baixo do que o de um seguro tradicional, a depender do perfil do condutor, incluindo fatores como idade, região de circulação e modelo do veículo.

Para atender às necessidades individuais dos clientes, a Mapfre oferece ainda a possibilidade de adicionar outras coberturas, como proteção contra danos materiais e corporais a terceiros, cobertura para vidros, carro reserva, reboque com extensão de quilometragem e reembolso de despesas extras em caso de sinistro. Um dos diferenciais do novo produto é a isenção da taxa de instalação do rastreador, quando exigido. Além disso, caso o veículo seja recuperado com avarias após roubo ou furto, a indenização é garantida mediante pagamento da franquia contratada. Porém, em situações de perda total, não há cobrança de franquia.

O novo seguro auto é especialmente indicado para perfis de motoristas que costumam enfrentar mais dificuldade para contratar apólices tradicionais, proprietários de veículos usados eventualmente em sistemas de rodízio, além de condutores que circulam em grandes centros urbanos, onde o risco de roubo e furto é mais elevado. Também é uma alternativa atrativa para quem busca uma proteção mais enxuta, sem abrir mão da segurança. Como incentivo para facilitar a adesão, o seguro pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.

A iniciativa faz parte da estratégia da Mapfre de aumentar a sua base de clientes a partir de condutores que ainda estão fora do mercado segurador. “Nosso compromisso é oferecer soluções que atendam diretamente às demandas dos consumidores, garantindo mais tranquilidade e segurança no dia a dia. Desenhamos um modelo de seguro que atenda desde jovens motoristas até famílias que possuem um segundo veículo e desejam manter a proteção do seu bem, mas sem recorrer ao custo de um seguro tradicional”, complementa Padial.