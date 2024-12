SindsegSC doa mais de 1,4 mil livros para escolas de Santa Catarina

O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa Catarina – SindsegSC, no ano que comemora seu centenário, concluiu mais um marco em sua história: 1.428 livros doados em instituições de ensino do estado, por meio do programa Contribuindo com o Saber.

Também fazem parte temas de Inclusão Social (Síndrome de Down, Dislexia, Deficiência Física, Morte na Família, Deficiência Auditiva e Obesidade), Grandes Clássicos e suas Virtudes (Branca de Neve, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Peter Pan, Patinho-feio, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Pinóquio e Os três Porquinhos), Autismo na infância (Leo está diferente, Leo descobre que é autista, Leo enfrenta obstáculos na escola, Leo e a aceitação dos amigos), Fazendinha (do Cavalo, do Pintinho, do Porquinho, da Vaquinha), Bullying na Escola (Agressão, Violência, Exclusão, Apelidos, Piadas, Deboche, Chacota, Mentiras, Fofocas, Zombaria, Preconceito, Roubo de Material e Ataques), A Escola no Combate à Dengue (Pneu, Vasinhos, Caixa D’agua, Lixo mal descartado, Poça de Água, Saco Fechado e Calha Entupida), entre outros livros que contribuem para o incentivo à leitura.

Entrega nas instituições de ensino

Após a escolha dos exemplares a serem entregues e o contato feito com cada instituição de ensino, as doações começaram a ser realizadas pelos Grupos de Trabalho Capital, Norte, Sul, Oeste e Vale do Itajaí.

Em Florianópolis, quem recebeu as doações de 282 livros foi a biblioteca da Escola Básica Frei Damião. Já em Chapecó, a Escola Básica Municipal Nova Aurora recebeu mais 283 livros para preencher a biblioteca.

Os livros destinados para Joinville foram doados à Associação dos Amigos do Projeto Missão Criança, e em Blumenau, os membros do GT Vale do Itajaí foram recebidos pelos pequenos escritores da E.E.B Carlos Techentin.



Todas as entregas foram muito emocionantes e os representantes dos grupos de trabalho foram recebidos com muita gratidão. Foi tudo tão especial, que os membros do GT Sul receberam uma homenagem por meio de declamação de poesia ao entregar os exemplares na Escola Prof. Clotildes Maria Martins Lalau.

Confira vídeo da homenagem: https://youtube.com/shorts/vw3syp2FJPs

Essa ação reflete a força do SindsegSC por meio do programa ‘Contribuindo com o Saber’, que, através da entrega de livros, estimula a leitura, fomenta a criatividade e contribui para o desenvolvimento do comportamento e da conduta de cada criança. Além disso, promove a inclusão, oferecendo conhecimento a diversas crianças em situações variadas. Acreditamos que, juntos, podemos transformar o mundo!

O Programa Contribuindo com o Saber

O Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina busca cada vez mais se integrar com os objetivos da sociedade, e é por isso que há anos desenvolve o programa Contribuindo com o Saber. Com o intuito de incentivar a leitura e o conhecimento para cada vez mais pessoas, a entidade faz doações de livros, campanhas e até indicações de leituras em diversas áreas.

Fundado em 2004, o programa promove anualmente ações de conhecimento por meio de livros, revistas, flyers e materiais que podem ser utilizados educativamente nas bibliotecas, salas de aula ou outros campos educacionais. Além disso, por meio do Contribuindo com o Saber, o SindsegSC já doou mais de 10 mil livros em diversas regiões de Santa Catarina – sempre buscando espalhar cada vez mais o incentivo à leitura.

Internamente e para o mercado de seguros, o programa também traz indicações de livros, revistas e outros materiais, para conhecimento geral e que podem agregar ainda mais no cotidiano de todos.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS

O programa Contribuindo com o Saber também busca cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma coleção de 17 metas globais, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Dessa forma, o programa se torna mais uma ação importante para educação de Santa Catarina.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS abarcam diferentes temas, de aspectos ambientais ou sociais, e neste programa, o SindsegSC aplica dois desses objetivos: ODS 4 – Educação de qualidade e ODS 5 – Igualdade de gênero.