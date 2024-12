BP Seguradora ingressa no mercado de seguro auto

Quase todo mundo que roda quilômetros e mais quilômetros por dia com o carro sabe que acidentes ou imprevistos (como o roubo ou furto) podem ocorrer a qualquer momento e, por isso, ter um seguro é quase que uma obrigação. Mas oferecer uma nova experiência para quem nunca desfrutou do conforto de ter um seguro automotivo é um desafio no qual a BP Seguradora decidiu investir pesado.

Por isso, a empresa acabou de tirar do forno dois tipos de seguros veiculares que prometem atender a todo perfil de público. O primeiro deles é o Seguro Auto BP, que oferece as características tradicionais de um seguro, oferecendo segurança em casos de furto ou roubo, perdas parcial ou total, colisão, cobertura no caso de prejuízo provocado a terceiros, vidros, assistência 24 horas, dentre outros benefícios.

Já o segundo é o Seguro Auto Mensal BP, que funciona como uma opção alternativa para quem ainda não conhece as vantagens desse tipo de produto de forma segura, fornecida por uma empresa com credibilidade.

“É um produto que tem tudo para conquistar o mercado e competir com os grandes players, pois é desenhado para um perfil de cliente que tem interesse em um serviço com mais qualidade e garantias que só um seguro regulamentado é capaz de oferecer”, explica Marco Antonio Neves, Vice-presidente de auto e vida da BP Seguradora.

Inicialmente, o Seguro Auto BP está sendo comercializado apenas em Minas Gerais e São Paulo, estando prevista a expansão para outros estados ao longo de 2025. Quanto ao Seguro Auto Mensal BP já é oferecido, desde já, em todo o Brasil.

A ideia de alcançar um tipo de público diferente é perceptível já nos veículos aceitos nessa categoria. Enquanto o Seguro Auto BP alcança os proprietários de veículos de passeio e as pick-ups leves e pesadas, o Seguro Auto BP mensal amplia sua abrangência para proprietários de táxis e veículos de aplicativos, além de veículos comerciais, de passeio, motocicletas e até carros arrematados em leilão, mediante análise.

“A partir do lançamento dessa modalidade, nós estamos expandindo nossos serviços a pessoas de várias classes sociais. Nossa missão é realmente democratizar e promover uma conscientização mais abrangente sobre a importância dos seguros, utilizando de tecnologia para levar um seguro que seja fácil, acessível e de qualidade a uma quantidade cada vez maior de condutores. Mas, claro, isso só é possível porque ajustamos a qualidade desse seguro a um custo-benefício bastante atraente para os consumidores”, explica o vice-presidente comercial da BP Seguradora, Marcus Vinicius Martins.

Algumas das vantagens previstas no pacote são o uso da Tabela Fipe como referência limite de idade para a aceitação do seguro, elevando o limite de dez anos de fabricação do veículo, adotado no Auto BP de vigência anual. Além disso, a cobertura de danos materiais e corporais a terceiros vai até a R$ 600 mil, o que tende a proporcionar ainda mais tranquilidade e comodidade aos clientes.

“A intenção é realmente eliminar da vida desses consumidores todas as adversidades que possam surgir pelo caminho. Estamos certos de que desenhamos um produto bem elaborado, que facilmente se adequa àquelas pessoas que ainda não conhecem o mercado de seguros de automóveis. E com uma vantagem adicional muito importante: sem a complicação de alguns produtos que vemos no mercado, já que tanto a contratação como a utilização do Seguro Auto Mensal BP foram projetados para serem simples e sem burocracia”, finaliza Marcus Vinicius Martins.