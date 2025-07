Sompo lança página com conteúdo técnico sobre riscos

A Sompo, subsidiária do grupo Sompo Holdings responsável pelas operações de seguro e resseguro fora do Japão, lançou uma nova página sobre Gerenciamento de Riscos. A proposta é ampliar o acesso a conteúdos técnicos e ferramentas que auxiliem empresas na prevenção e mitigação de riscos, com foco em setores como logística, agronegócio, transporte e energia.

Como parte da iniciativa, a companhia também disponibiliza gratuitamente o e-book Guia de Gerenciamento de Riscos – Informações, Estratégias, Soluções e Boas Práticas, que reúne aprendizados do Workshop Sompo, evento que contou com mais de 200 profissionais do setor e discussões com especialistas sobre tendências, desafios e boas práticas em gestão de riscos.

“A gestão de riscos é um componente essencial para a sustentabilidade dos negócios. Nosso objetivo com essa plataforma é compartilhar conhecimento técnico que contribua para ambientes corporativos mais seguros e resilientes”, afirma Adailton Dias, diretor executivo de Subscrição, Gerenciamento de Riscos e Resseguro da Sompo.

Entre os conteúdos disponíveis na nova página estão cartilhas voltadas a diferentes linhas de negócios. Os materiais abordam desde prevenção de acidentes com eletricidade até orientações sobre atividades de risco como soldagem ou corte, passando por inspeções termográficas, incêndios, segurança em silos e manutenção de máquinas agrícolas. Há ainda conteúdos voltados a transportadoras e operadores logísticos, como a cartilha de segurança para motoristas.

A estratégia de conteúdo foi elaborada pelas áreas de Gerenciamento de Riscos e Marketing da companhia, com foco em oferecer ferramentas aplicáveis à rotina das empresas seguradas. “Disponibilizar conhecimento técnico é também uma forma de agregar valor ao serviço prestado e estreitar a relação com os segurados”, destaca Celso Ricardo Mendes, diretor executivo da Sompo.

O e-book oferece uma visão geral dos principais riscos enfrentados por empresas de diferentes setores econômicos e estratégias para mitigá-los. Entre os temas abordados estão transição energética, incêndios estruturais, baterias de lítio, segurança em centros de distribuição e programas globais de resseguro.

“A curadoria do conteúdo foi feita para ser prática e aplicável. Acreditamos que a informação é uma aliada importante na construção de ambientes mais seguros”, afirma Aline Telis, gerente de Marketing da companhia.

O material completo está disponível para download na página de Gerenciamento de Riscos: bit.ly/PGGRSOMPO.