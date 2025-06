Tranquilidade nas férias: benefícios do seguro completo

Com a chegada das férias de julho, milhares de brasileiros se preparam para pegar a estrada, voar para destinos desejados ou embarcar em cruzeiros. Enquanto o foco está no descanso e na diversão, especialistas alertam: é fundamental investir em proteção para evitar dores de cabeça durante e após a viagem. Seja dentro ou fora do país, contratar seguros — tanto de viagem quanto residencial — é uma medida prudente que pode fazer toda a diferença diante de imprevistos.

Segundo Raphael Cunha, representante do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindsegnne), as pessoas estão mais conscientes da importância de se resguardar contra imprevistos que podem surgir em períodos de grande movimentação. “Se antes a maioria dos viajantes só buscava proteção para viagens internacionais, hoje temos uma grande procura também de quem vai aproveitar destinos dentro do Brasil”, aponta.

De acordo com o especialista, o seguro viagem oferece cobertura para situações como emergências médicas, evacuação de urgência, extravio, roubo ou dano de bagagem, atraso ou cancelamento de voo, cancelamentos imprevistos, ajuda legal e telemedicina 24h. “Há também proteção para casos de responsabilidade civil e atividades de aventura, além de repatriação em situações graves — incluindo cobertura para traslado de corpo em caso de falecimento. A cobertura vale tanto para viagens nacionais quanto internacionais, incluindo deslocamentos terrestres e marítimos”, explica.

Raphael Cunha ressalta ainda que a saúde suplementar varia bastante ao redor do mundo em caso de necessidade médica por parte do viajante. “Existem países onde só há saúde pública, outros com sistemas totalmente privados e lugares como os Estados Unidos, onde os custos com saúde são extremamente altos. Por isso, considerando o valor total que você investe em uma viagem, destinar uma pequena parte para contratar um bom seguro é, sem dúvida, uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar”, afirma.

Ele também alerta sobre a cautela com a escolha do seguro ideal. “É importante buscar um corretor de confiança, que possa entender o perfil da viagem e indicar o seguro ideal para ela, permitindo que o viajante aproveite o período de lazer com mais leveza e segurança”, afirma.

Casa segura, viagem tranquila

Enquanto muitos viajam, suas casas permanecem vazias — e vulneráveis. Por isso, outro cuidado essencial nas férias é contratar ou revisar o seguro residencial. “Trancar a porta não é suficiente. Riscos como furtos, incêndios, vendavais e até problemas como vazamentos que afetam vizinhos podem ocorrer”, alerta Danilo Borges, também representante do Sindsegnne.

O seguro residencial cobre desde roubo e danos elétricos até responsabilidade civil. E muitos planos incluem assistência 24 horas, como chaveiro, encanador ou eletricista — o que pode ser crucial caso algo aconteça enquanto o morador está longe. “Imagine estar em outro estado e descobrir que houve um princípio de incêndio na sua casa. Com um seguro adequado, a seguradora cuida de tudo rapidamente”, exemplifica Danilo.

Antes de viajar, é recomendado revisar a apólice para garantir que a cobertura esteja atualizada e compatível com o valor dos bens. O custo, que pode ser simbólico — comparado ao valor de uma pizza por mês — oferece algo inestimável: tranquilidade.

“Viajar com segurança não se resume a escolher o destino e fazer as malas. Incluir o seguro no planejamento das férias é uma forma inteligente de preservar não apenas o patrimônio, mas também a saúde, o tempo e a paz de espírito da família”, finaliza Danilo.