Dando mais um passo na valorização de seus parceiros, a AXA no Brasil lança a campanha “Virada de Sucesso”, uma iniciativa criada para alavancar as vendas dos corretores no último mês do ano. A ação, válida até 31 de dezembro, oferece uma mecânica de pontuação e premiação que visa recompensar o desempenho de corretores que atuam nos Seguros Condomínio, Empresarial e Auto Frotas.

Os participantes acumulam pontos com base em dois critérios:

A cada apólice emitida com prêmio acima de R$ 5.000, o corretor acumula 1 ponto.

A cada R$ 10.000 em prêmio, o corretor soma mais 1 ponto. Para ficar claro: uma apólice de R$ 700.000 de prêmio = 1 ponto da apólice + 70 pontos pelo prêmio emitido, totalizando 71 pontos.

Para participar, é necessário emitir, no mínimo, 5 apólices e alcançar um acumulado de R$ 200.000 em prêmios emitidos. Os três melhores colocados receberão prêmios em cartão presente: R$ 5.000, R$ 3.000 e R$ 2.000, respectivamente.

“A AXA entende que o corretor é peça-chave no mercado de seguros e, com iniciativas como esta, buscamos estimular resultados oferecendo ferramentas concretas para impulsionar e reconhecer a atuação dos nossos parceiros. Nosso compromisso é entregar soluções que gerem valor e contribuam para o sucesso de cada um”, destaca Danielle Fagaraz, diretora de gestão comercial, marketing e experiência do cliente da AXA no Brasil.

A “Virada de Sucesso” foi lançada em um momento estratégico para garantir um fechamento de ano com bom desempenho para os corretores e complementa outras ações da seguradora, como a campanha “Emitiu, Ganhou”, que também fica no ar até o dia 31 de dezembro.

Para acessar o regulamento completo e obter mais informações, acesse o Portal do Corretor ou entre em contato com a equipe comercial.