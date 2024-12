CCS-RJ inaugura sua nova sede

No final da tarde do dia 9 de dezembro, segunda-feira, o Clube dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ), recebeu associados, representantes de seguradoras e lideranças parceiras na inauguração de sua nova sede.

O espaço conta com auditório com 40 lugares, uma sala de reuniões, iluminação adequada que prioriza a amplitude, tudo para que associados e patrocinadores se sintam acolhidos com conforto. Esses foram os pedidos feitos pela presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, atendidos pela arquiteta Patrícia Almeida que executou as obras em 30 dias.

”A sede anterior do Clube estava desconfortável e já não comportava mais os hoje 97 sócios e 10 patrocinadores. Se todos resolvessem ir ao CCS-RJ ao mesmo tempo não teríamos como acomodá-los”, explica a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro.

Capacitar jovens

Para a nova sede, que permanece no Centro do Rio, agora na Rua da Quitanda, n° 159, 11º andar, o CCS-RJ tem muitos planos. O principal deles é capacitar cada vez mais os corretores de seguros. “Temos que preparar os corretores de seguros para essa nova realidade. Entender qual a nossa função nesse mercado com muita inovação e tecnologia, usada a nosso favor. E este espaço vai comportar anseios e efetivar planos”.

A presidente adianta um dos projetos que pretendem colocar em prática: qualificar jovens, como faz o conhecido programa “Jovem Aprendiz”. “O projeto já está formatado, mas ainda não o batizamos. Temos em nosso quadro de sócios, profissionais que são professores importantes e irão doar o seu tempo e o seu conhecimento para esses jovens. Capacitados eles poderão sair daqui com uma perspectiva de futuro, indo trabalhar em corretoras e seguradoras”, fala Fátima.

União das entidades

A presidente do CCS-RJ comenta que foi uma feliz coincidência a nova sede estar instalada no mesmo prédio do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ). “Mais isso é muito bom, pois a cada dia que passa a gente entende que as lideranças dos corretores de seguros precisam caminhar juntas. Unidos mostramos aos seguradores que na realidade, são os corretores de seguros que mantem o mercado, que efetivamente tem a força de venda”.

Fátima também revela que recentemente, o Clube teve uma aproximação com o Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo (SindSeg), importante para um maior entrosamento do mercado.

Homenageados

Durante a festa de inauguração, Fátima fez questão de agradecer a todos os patrocinadores, a diretoria, os ex-presidentes do CCS-RJ, a equipe e a secretária Marcele. Citou patrocinadores essenciais para realização da nova sede e agradeceu aos patrocinadores que apoiam as atividades do CCS-RJ.

“Quando assumimos eram apenas dois patrocinadores hoje já são dez e queremos agregar outros em 2025”, disse Fátima. Também agradeceu ao SindSeg, ao Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ), cujo presidente, Ricardo Garrido, esteve presente no evento. Prestou homenagem especial com entrega de placas, a duas personalidades do mercado, Marcos Silva, diretor comercial da Porto e Gilmar Pires, diretor executivo da Azul Seguros. Ambos estão se afastando das suas jornadas profissionais nas respectivas empresas, mas avisaram que pretendem continuar atuantes no mercado.