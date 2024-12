PIX Premiado contempla novo beneficiário da Seguradora ALM

A Seguradora ALM contemplou o novo beneficiário no mês de dezembro através do PIX Premiado, no valor de R$ 30 mil, entregue ao marteleiro Leandro S.T, morador do Vidigal , no Rio de Janeiro. quem efetuou a entrega da premiação foi a coordenadora de serviço de atendimento ao cliente, Grace Domingos. A empresa tem em torno de 400 mil vidas, com um crescimento de 80% dos beneficiários no último ano, voltado para as classes C e D.

O É AGORA é um produto da companhia que oferece benefícios que podem ser utilizados sem custo adicional. Ao contratar essa modalidade, o beneficiário concorre a sorteios mensais no valor de R$7.500,00

O produto contempla coberturas como Morte Natural ou Acidental e Invalidez permanente total por acidente (IPTA), além do auxílio alimentação em casos de falecimento, Auxílio Despesa, Assistëncia Residencial, descontos em medicamentos e um Clube de Descontos, com acesso a cupons e benefícios oferecidos por diversas lojas, como pet shop, varejo de roupas, beleza e gastronomia.

“A companhia vai dar continuidade aos sorteios, atreladas às chances de uma renda extra para os beneficiários. Ao efetuar a contratação do seguro, o cliente possui diversos pacotes de benefícios incluídos nos planos contratados, conforme suas necessidades. Digitalizamos a nossa operação, para facilitar o cotidiano dos nossos clientes e parceiros de negócios, para que possam obter as informações necessárias, em tempo real”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

