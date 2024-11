Zurich lança campanha de venda com foco em seguro de vida

Para incentivar a contratação do seguro de vida, tanto por pessoas físicas como por pequenas e médias empresas, a Zurich Seguros está lançando a Grand Life Zurich, campanha de venda para os produtos Zurich Vida Para Você e Zurich Vida Empresa PME.

A campanha, com vigência até 30 de novembro de 2024, tem como objetivo fomentar as vendas e motivar os corretores a diversificarem sua carteira com os produtos da Zurich a partir de benefícios exclusivos. No caso do Zurich Vida Empresa PME, o corretor terá um valor adicional que poderá chegar até R$ 700,00. Além disso, poderá também receber agenciamento adicional de 30% nas apólices emitidas em novembro, desde que o valor da fatura mensal seja acima de R$ 2 mil.

Já para o Zurich Vida Para Você, o seguro de vida individual da companhia, o corretor receberá valores adicionais para cada apólice emitida, a depender do prêmio mensal do seguro, conforme regulamento. Os valores de incentivo serão pagos de uma única vez no momento da apuração da campanha, não valendo para renovações.

Daniela Cruz, superintendente de vida, previdência e capitalização da Zurich, explica que o momento é propício para a comercialização dos produtos de vida, considerando que a aceitação desse seguro, em todas as suas modalidades, encontra-se em plena expansão – especialmente com a adesão de empresas ao seguro de vida como benefício aos seus funcionários.

“De acordo com pesquisa realizada pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), em parceria com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), as organizações estão cada vez mais interessadas na contratação de coberturas coletivas. De 2019 a 2023, a adesão de empresas ao seguro de vida em grupo cresceu. Em 2023 alcançou R$ 15,6 bilhões em prêmios emitidos, registrando um crescimento de 31% em relação a 2019”, destaca.

Segundo ela, a Zurich quer mostrar ao corretor que existem novas oportunidades de negócios. “O seguro de vida é uma ótima oportunidade para os corretores fortalecerem o relacionamento de longo prazo com seus clientes, fomentando a diversificação de suas carteiras ao oferecer proteção para as mais diversas necessidades dos segurados ao longo da vida”, diz.

Diferenciais dos produtos

Voltado a empresas de 3 a 500 funcionários, o Zurich Vida Empresa PME é um seguro de vida que oferece diversos benefícios como indenizações por morte e invalidez; proteção para cônjuge e filhos dos colaboradores; cesta natalidade, que garante o fornecimento de um cartão alimentação ao beneficiário após o nascimento do(a) filho(a) para auxiliar na compra de itens de higiene e alimentação; e até verbas rescisórias, para auxiliar as empresas com o reembolso das despesas em caso de morte do colaborador.

O produto ainda permite a contratação do serviço de telemedicina, o que é vantajoso para empresas que nem sempre possuem benefícios voltados à saúde de seus colaboradores.

Já o Zurich Vida Para Você, destinado a pessoa física, é um produto completo e customizável: o cliente pode escolher as coberturas que mais se adequam as suas necessidades (entre elas a de doenças graves), além do valor do capital e serviços que deseja contratar.

O maior diferencial do seguro da Zurich é sua flexibilidade, já que nenhuma das coberturas – nem mesmo a de morte – é obrigatória na contratação. Daniela explica que a personalização das coberturas faz parte da estratégia da companhia de colocar as necessidades dos segurados no centro dos negócios.

Outro diferencial importante no seguro de vida oferecido pela companhia é a cobertura para doenças graves, que se torna um apoio financeiro essencial em momentos de dificuldade. “São 12 enfermidades, mais uma série de benefícios. Além disso, o cliente conta com indenização especial por cirurgia e diárias de internação hospitalar”, detalha Daniela.

Conexão com as ações de marca

O nome Grand Life Zurich, além de fazer referência à última grande campanha comercial do ano nos produtos de vida da companhia, foi escolhido em alusão ao tênis (Grand Slam), já que a empresa é patrocinadora do próximo torneio Rio Open, que acontece em fevereiro de 2025.

O patrocínio ao torneio é uma das ações previstas na campanha de marca Geração Z – Uma nova geração de seguros, que tem o objetivo de fomentar a importância de diversos tipos de seguros, como automóvel, residencial, de vida e de celular, além da previdência privada, no dia a dia das pessoas. A campanha conta com um squad de influenciadores – os influencers Doutor Maravilha, médico, e Laura Pigossi, tenista, têm sido os principais responsáveis por abordar os benefícios do seguro de vida aos seus públicos.