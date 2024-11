Porto renova patrocínio com o GP de São Paulo até 2027

A Porto acaba de anunciar a renovação do patrocínio ao GP São Paulo e será founding partner do evento até 2027. Com a extensão, o GP São Paulo contará com o patrocínio da empresa por 6 anos consecutivos.

O objetivo da companhia é se consolidar entre as marcas mais relevantes no território de carros e automobilismo, um território do qual já faz parte há quase 8 décadas, cuidando das pessoas e, também, dos seus carros. A companhia também produz, durante todo o ano, conteúdos e ações voltadas a promover e dar visibilidade para a direção segura e para os cuidados no trânsito.

“Nossa história, em 79 anos de Brasil, foi construída no cuidado com as pessoas e na cultura do automóvel. Manter nossa marca no Grande Prêmio de São Paulo, território dos amantes dessa cultura, se tornou um importante asset para nós. Os atributos de um evento da principal categoria do automobilismo mundial se conectam com o nosso ecossistema, com inovação, qualidade, foco, performance, excelência, trabalho em equipe e inspiração, buscamos ser assim dentro da Porto como uma equipe, os corretores são assim, e os clientes esperam isso do nosso serviço”, comenta Luiz Arruda, VP Comercial & Marketing da Porto.

Nas últimas edições do Grande Prêmio de São Paulo, a Porto contou com um espaço amplo para ativações com direito à roda-gigante de 36 metros com capacidade para até 500 pessoas por hora – e que também proporcionava uma vista privilegiada de todo o autódromo, simuladores de corrida, palcos para apresentações de DJs reconhecidos, pista de autorama, diversas opções de alimentos e bebidas, além de uma arquibancada ampla e coberta para proporcionar boas experiências exclusivamente para clientes dos Cartões de Crédito Porto Bank.

Com o patrocínio, a Porto conecta corretores por meio de campanhas de incentivo, clientes com benefícios exclusivos vinculados aos cartões de crédito do Porto Bank, colaboradores com campanhas de engajamento, Instituto Porto com ações envolvendo as crianças estudantes, e parceiros convidados para vivenciar a experiência completa.

“O GP São Paulo é muito estratégico para nós. O nosso objetivo é torná-lo ainda mais desejado e entregar todo o cuidado da Porto para cada vez mais pessoas, de diversas maneiras. Assim como neste ano adicionamos a cor azul às zebras do autódromo, queremos proporcionar experiências marcantes para convidados, clientes, corretores e parceiros, para conectar cada vez mais essas pessoas à nossa marca”, completa Arruda, que também menciona o apoio da companhia no sonho de ver novamente um brasileiro na principal categoria do automobilismo, criando memórias e homenageando legados.

A companhia também apoia pilotos de diferentes categorias, e acaba de comemorar a chegada do piloto Gabriel Bortoleto, patrocinado pela Porto desde 2023, à F1.