Porto aposta no Empréstimo com Garantia de Veículo

EXCLUSIVO – O Grupo Porto está investindo na diversificação de produtos para atender as necessidades dos clientes e ampliar as receitas dos corretores de seguros. Na linha de produtos financeiros, a Porto Bank aposta no Empréstimo com Garantia de Veículo, um crédito liberado na conta do cliente com uma taxa mais atrativa porque a garantia é o veículo de quem pede o valor. O produto possui taxas competitivas graças à garantia do automóvel.

As taxas começam em 1,31% ao mês, que comparada ao mercado é bastante relevante, com prazos de até 60 meses para pagar. O público alvo deste produto são os segurados de qualquer uma das marcas do grupo (Porto, Azul, Mitsui e Itaú), que já possuem crédito pre-aprovado. Quanto mais relacionamento com a Porto ele tiver, mais vantagens irá conseguir.

Adriano Arruda, Diretor de Produtos de Riscos Financeiros do Porto Bank, explica que as taxas mais atraentes são possíveis porque pela facilidade de gravame e formas de comprovação da capacidade de pagamento. “Se eu tenho um carro de R$ 100 mil e preciso de um empréstimo de R$ 50 mil, é como se eu estivesse refinanciando meu veículo”.

Depois que a Porto foi organizada em verticais (Seguro, Saúde, Serviços e Bank), ela se posicionou como banco do corretor, provendo produtos que o profissional pudesse oferecer aos seus clientes. “Como temos uma participação forte no mercado de veículos com o seguro de automóveis, e grande parte dos corretores distribuem nossos produtos, esses corretores já possuem informações assertivas. Ele é a melhor pessoa para oferecer uma solução de crédito para o cliente dele”, considera Arruda.

O produto de crédito, como todos os outros produtos da Porto, é comercializado preferencialmente pelos corretores de seguros. O Empréstimo com Garantia de Veículo passou a ser popularizado após a facilitação da marcação do gravame. O trâmite técnico ficou mais simples, com a desburocratização por parte do Estado. “Este é um dos produtos ‘foco’ do Porto Bank para os próximos anos”, adianta Arruda.

“Já fizemos quase R$ 50 milhões no último mês (Outubro) e ele deve se tornar o produto mais relevante nos produtos de crédito justamente pela congruência entre Porto / auto / conhecimento do cliente. Podemos ser muito competitivos”, acredita o executivo.

A taxa de inadimplência acima de 90 dias é de 6,4%, porque a empresa possui um controle da sua carteira de clientes. Ao comercializar este produto o corretor recebe um percentual do valor do crédito, além do programa de relacionamento e sua fidelidade e produção, podendo chegar até 3% do valor financiado. Para o próximo ano, a Porto Bank espera chegar a R$ 500 milhões em volume de crédito neste produto.