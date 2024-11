Generali registra crescimento contínuo do resultado operacional

·O resultado operacional do grupo Generali atingiu € 5,4 bilhões (+7,9%), impulsionado pelos segmentos de vida e gestão de ativos e patrimônio.

Os prêmios brutos emitidos cresceram significativamente, alcançando € 70,7 bilhões (+18,1%), impulsionados tanto pelos segmentos de vida (+23,3%) quanto de P&C (Property & Casualty, +9,8%).

· As entradas líquidas de vida aumentaram para € 6,8 bilhões, provenientes exclusivamente de produtos de proteção e unit-linked, em linha com a estratégia do Grupo.

· O resultado operacional do segmento de P&C continuou a crescer (+2,5%), apesar do impacto significativo de catástrofes naturais.

· O índice combinado ficou em 94,0% (-0,3 p.p.), enquanto o índice combinado não descontado foi de 96,3% (-1,4 p.p.), refletindo a forte performance do índice combinado corrente não descontado para perdas operacionais (-2,2 p.p.).

· O resultado líquido ajustado foi de € 2,9 bilhões (-3,3%), mas apresentou alta de 3,4% ao excluir um ganho de capital excepcional registrado em 2023. O resultado líquido aumentou para € 3 bilhões (+5,0%).

· A posição de capital permanece sólida, com o índice de solvência em 209% (220% no final de 2023).

Para Cristiano Borean, CFO do grupo Generali, a tendência positiva nas entradas líquidas de vida ao longo do ano foi mantida. Ele também atribui o bom desempenho do grupo a gestão de ativos e patrimônio o que, na visão do executivo, comprova a força do modelo de negócios.

“No terceiro trimestre de 2024, a Generali continuou a apresentar um forte crescimento no resultado operacional, impulsionado pela performance de todos os segmentos de negócios. Também alcançamos um maior crescimento na rentabilidade de P&C, apesar do elevado impacto das catástrofes naturais. Graças ao nosso foco na diversificação das fontes de lucro, continuamos a entregar resultados em um ambiente global complexo e em constante evolução. Olhando para o futuro, estamos totalmente alinhados para concluir com sucesso o plano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ e já estamos trabalhando em nossa nova estratégia, que será apresentada em 30 de janeiro de 2025.”