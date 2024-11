Icatu Seguros muda subscrição digital do seguro de vida individual

A Icatu Seguros anuncia mudança na subscrição do seguro de vida individual. A iniciativa, acessível pela Casa do Corretor, proporciona mais agilidade e transparência, e reafirma o compromisso da companhia em oferecer soluções inovadoras que geram valor para corretores, clientes e beneficiários. Entre as principais mudanças está a atualização da tabela de requerimento, que permite o uso da Declaração Pessoal de Saúde (DPS) em seguros com capital segurado de até R$ 3 milhões.

O processo de subscrição agora direciona automaticamente o cliente para o preenchimento da DPS ou para o agendamento da tele-entrevista, dependendo do valor acumulado. Essa automação amplia a autonomia do corretor e potencializa a aprovação automática, tornando o fluxo mais eficiente e conveniente.

Além disso, o retorno de pendências foi otimizado para oferecer ainda mais praticidade. Agora, corretores e clientes podem resolver eventuais demandas diretamente pela Casa do Corretor ou por meio de links enviados via e-mail ou WhatsApp, com o suporte da Assistente Virtual Icatu (A.V.I.), lançada este ano.

“A modernização da subscrição digital é um marco em nossa estratégia de inovação e eficiência”, destaca Bernardo Dieckman, diretor de Precificação e Aceitação Vida da Icatu. “Queremos proporcionar um processo mais fluido e transparente, eliminando etapas manuais que antes representavam desafios para os corretores. Nosso objetivo é garantir que a experiência de aquisição do seguro de vida seja simples, confiável e ágil, beneficiando tanto os nossos parceiros quanto os clientes que confiam na Icatu”, completa o executivo.

Com a atualização, a Icatu reafirma seu propósito de transformar a experiência dos corretores e parceiros, oferecendo soluções tecnológicas que facilitam o dia a dia e contribuem para fortalecer a confiança e segurança na contratação de seguros de vida.

Icatu Seguros em Vida Individual: No 1º semestre de 2024, a Icatu registrou crescimento de 91% no segmento de Vida Individual em relação ao mesmo período de 2023, desempenho superior ao do mercado, que teve alta de 25,3% (segundo a Fenaprevi e SUSEP). O volume em prêmios retidos foi de R$ 2,4 bilhões, consolidando crescimento também em Vida em Grupo (13%), Vida PME (52%) e Prestamista (14%).